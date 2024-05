A magyar, matek és töri érettségivel ellentétben a csütörtökön 9 órakor kezdődő angol érettséginek nem változtak a követelményei, így a témaköröket illetően nagy meglepetések nem érhették a vizsgázókat.

A középszinten érettségizőknek ezúttal is 180 perc áll a rendelkezésükre, hogy megoldják a négy részből álló írásbeli vizsgát, melyben a következőkre terjednek ki a feladatok: olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, illetve íráskészség. Az olvasott szöveg értésre 60 percük van és maximum 33 pontot szerezhetnek. Ebben a részben azt kell megmutatniuk a vizsgázóknak, hogy mennyire tudják megérteni a mindennapokban előforduló szövegeket. A feladattípusok között lehet feleletválasztás, igaz-hamis kérdés, párosítás, csoportosítás, szöveg részeinek sorba állítása, hiányos szöveg kiegészítése, illetve rövidebb választ igénylő kérdések is. Ezt követően a nyelvhelyesség résznél, melyre 30 percük van és maximum 18 pontot érhetnek, a szókincsükről és nyelvtan tudásukról kell számot adni. A feladatok között a diákok találkozhatnak szövegkiegészítéssel, mondatrészek helyének azonosításával, illetve szövegek átalakításával is. A hallott szöveg értésre szintén 30 percük van a tanulóknak és 33 pontot szerezhetnek. Itt a hallott szöveg lényegi megértése a cél. Ezek lehetnek rögzített telefonos szövegek, médiaközlemények, beszélgetések, interjúk, beszámolók vagy ismeretterjesztő szövegek is. Majd a halottakkal kapcsolatban kell eldöntendő kérdésekre válaszolni, esetleg sorrendet felállítani és hiányos mondatrészeket kiegészíteni. Végül pedig az íráskészség, melyre 60 percük van és 33 pontot érhetnek el. Ez esetben két szöveget kell írniuk az érettségizőknek, egy hosszabbat és egy rövidebbet. Az előforduló szövegfajta, amelyet írni kell: magánjellegű vagy intézménynek szóló levél, e-mail, blogbejegyzés, internetes hozzászólás, olvasói levél, cikk, újság számára vagy véleménykifejtő fogalmazás. Összesen tehát 117 pont szerezhető a négy feladatrész helyes megoldásával középszinten – összegzi az eduline.

Emelt szinten csakugyan 4 részből áll az érettségi és hasonló feladatokkal – nehézségi szintet leszámítva – találkozhatnak a vizsgázók, ugyanekkor itt 240 percet kapnak, és legfeljebb 120 pontot érhetnek el.