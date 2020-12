Kitartó fehérvári-küzdés a Tatabánya ellen

Az NB III.-as labdarúgó-bajnokság 18. fordulójából elhalasztott mérkőzésen az alaposan megfogyatkozott Mol Fehérvár FC második csapata nem tudott pontot szerezni a Bányász otthonában.

Tatabányai SC–Mol Fehérvár FC II. 2-0 (1-0)

Grosics Gyula Stadion, zárt kapus, vezette: Héra Csanád.

Tatabánya: Kunsági – Kovács I., Gyürki, Soltész, Szabó R. (Sárközi, 77.), Hajas, Németh A., Farkas, Hoszpodár (Árvai, 67.), Székely, Katona. Vezetőedző: Bekő Balázs.

Fehérvár II.: Hegedüs – Véglás, Illés (Urbán, 64.), Balogh, Molnár B., Major E. (Szentgyörgyi, 69.), Horváth B., Papp A. (Bozai, 69.), Varga M. (Rónaszéki, a szünetben), Kövesdi, Bihari (Szileszki, 56.). Vezetőedző: Toldi Gábor.

Gól: Németh A. (26.), Gyürki (61. – büntető).

A Veszprém elleni vasárnapi találkozóhoz hasonlóan a 44. életévét taposó kapusedző, Hegedüs Ferenc nevével kezdődött a járványhelyzet miatt bevethető játékosaik jelentős részét átmenetileg nélkülözni kénytelen fehérváriak névsora.

A szerda kora délután, 13 órakor kezdődő bepótolt mérkőzésen Varga Márk személyében újabb fiatal debütált a felnőttek között, a Toldi-csapatnak a felforgatott keretnek köszönhetően a tisztes helytállás lehetett a célja a nyolc bajnoki találkozó óta nyeretlen tatabányaiak otthonában. A Bekő Balázs irányította hazai együttes emberemlékezet óta nem ízlelte meg a siker ízét, ennek megfelelően a Bányász már a kezdő sípszótól mindent megtett a vezető gól megszerzésért. A Komárom-Esztergom megyeiek a 26. percben Németh Attila révén előnybe is kerültek, amit aztán a félidő végét jelző hármas sípszóig sikeresen meg is tartottak, 1-0!

A szünetben Rónaszékit, majd nem sokkal később Szileszkit is pályára küldte a fehérvári szakmai stáb, ám az egyenlítés helyett újabb hazai találat következett: a Haladás révén NB I.-es múlttal is rendelkező Gyürki Gergely büntetője megoldhatatlan feladat elé állította a rutinos Hegedüst, 2-0! A folytatásban három újabb fiatal, köztük a 17 esztendős Szentgyörgyi Péter is harca szállt a piros-kék alakulat oldalán, de a szépítő gól ezúttal nem jött össze a székesfehérváriaknak.

Vereségével a Toldi-csapat maradt a 11. pozícióban, míg a Bányász fellépett a Nyugati csoport 6. helyére. Rónaszékiékre a 2020-as naptári évben még egy nagy feladat vár, a fehérvári fiatalok vasárnap 13 órakor a Balatonfüred vendégeként lépnek pályára.