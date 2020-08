Kiskorától szívja magába a benzingőzt

Az intenzíven ápolóként dolgozó 20 éves Karádi Vivien motoros családban nőtt fel: édesapja motorokat épített, míg fiútestvérei szintén hódoltak a kétkerekűeknek. Így számára sem lehetett kérdés, hogy merre visz az útja.

Négyévesen került a Fejér megyei községbe, Válra, ekkor már elkezdődött a motorozás iránti szenvedélye, ami mára szerelemmé alakult át.

– Jól emlékszem az első pillanatra, amikor a bátyám elvitt motorozni. Még nagyon pici voltam, de teljesen magával ragadott az élmény. Ehhez kétségtelenül a Váli-völgy szépsége is nagyban hozzájárult. Mióta az eszemet tudom szívom magamba a benzingőzt. Szüleim már babakocsival vittek a versenyekre, mivel édesapám hobbiként korábban versenymotor-építőként tevékenykedett és csapatoknak segített. Ebben a világban cseperedtem fel, így nem volt kérdés, hogy pár évre rá már egy moci nyergében találom magam.

Az első motorja egy 50 cm³-s „zsebmotor”, a Pocket Bike volt, míg ma már egy Yamaha R6R 600 cm³-s gépet hajt, persze nem a közúton, hanem a versenypályán.

– Én nem ruhákat örököltem a testvéreimtől, hanem a mocijukat, így a bátyáim gépein húztam a gázt: Romet, Simson S51, majd egy ETZ125 adta meg az alapokat. Jelenleg egy 600 köbcentissel körözgetek, de a lóerők kezdenek megfertőzni. Szó szerint, ugyanis a motorozás mellett a kedvenc hobbim a lovaglás. De visszatérve, volt alkalmam a középső bátyám 1000-es Gixxerét is hajtani, de nekem a jelenlegit kell kiismernem, hogy kihozzam belőle és magamból a legjobbat.

Mint mondta, az utcai motorozás túl kötött számára, mivel megkívánja a határokon belüli motorozást, ami kihat a versenypályán nyújtott teljesítményére, sokkal visszafogottabb lesz. Emiatt a forgalmat mellőzi és csak a Kakucs Ringen, illetve Kunmadarason száguld. 2018-ban vágott bele a versenyzésbe, főként gyorsulási sprintfutamokon indult, de nagy álma a pályaversenyzés.

– Eleinte a Kakucs Ringen teszteltem magam, hogy megszokjam a kigyorsításokat, a fékezéseket és a nagy dőlésszöget. Majd a gyakorlások után kezdtem el a gyorsulásikra járni, főképp Kunmadarason. Már rögtön az első versenyem után kupával tértem haza, azóta pedig már egy külön vitrinben őrzöm a relikviákat. Természetesen más szakágak is vonzanak. Szeretnék nevezni egy nemzetközi gyorsasági kupára, hogy külföldi pályákon mérhetem össze a tudásomat más nőkkel. Kicsit furcsán hangozhat, de hölgyek ellen még nem versengtem. Úgy érzem, egy kicsit még fejlődnöm kell, ha komoly vetélytárs szeretnék lenni a nemzetközi mezőnyben.

Komolyabb sérülése még szerencsére nem volt. Persze a féltés szerettei részéről mindig is ott volt, és lesz is.

– A nagyobb balesetek hál’ istennek elkerültek, ez nem is jár és nem is szabad, hogy egy versenyzőnek a fejébe járjon. Ezek a ruhák nagyon biztonságosak. Legutóbb például egy esős pályanapon csúszott ki a motor a fenekem alól, kisebb horzsolással megúsztam. Természetesen az én szüleimben is ott a féltés, ha motorra pattanok, de az eltiltás soha nem esett szóba. Ők is motoroznak és nem szerettek volna ettől megfosztani!

Arra a kérdésre, hogy milyen érzések töltik el motorozás közben, a következőt válaszolta: „Ezt nehéz megfogalmazni szavakkal, mert ez egy leírhatatlan, kimondhatatlan „feeeling”! Egyfajta jó érzés ez, de ezt csak érezni lehet inkább!”