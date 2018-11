Kiharcolta a kötelezőt a Gárdony-Pázmánd NKK

A női kézilabda NB I/B 9. fordulójában a kiesés elől menekülő Szekszárd együttesét verte a Gárdony-Pázmánd NKK, de a hazaiak csak a második félidőben tudtak fordítani.

Gárdony-Pázmánd NKK–Szekszárdi FGKC 29-27 (16-19)

Gárdony, 200 néző. V.: Szöllősi Dalma, Szöllősi Stella.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Gárdony: Vártok, Biró (kapusok) – Hrabovszky 2, Kolics, Gyebrovszki 3/1, Fundák 2, Czuczu, Karsai 8/3, Müller, Nagy A. 6/6, Szücs N., Szamoránsky A. 1, Nagy Zs. 5, Plesztaits. V.edző: Pinizsi Zoltán

Szekszárd: Szalai, Schell (kapusok) – Reisch 8/1, Farkas 5, Feri, Bíró F., Nagy Sz. 5/5, Kónya 1, Balázs, Fehér 3, Ambrus, Bencze, Tóth B., Gyenis 5. V.edző: Mészáros Melinda.

A 7. percig fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a vendégek 2-3 góllal megléptek. A támadás és a védekezés is döcögött a tóparti oldalon, nem működtek a kapcsolatok, s a Szekszárd meglepetésre háromgólos előnyt kovácsolt a szünetre. Fordulás után ismét a 7. perc hozott változást. A Gárdony felvette a ritmust, zsinórban négy gólt dobva zárkózott fel. A 44. percben volt újra egál a meccs, ekkor már kellőképpen összeszedett volt a hazaiak játéka a saját és az ellenfél kapuja előtt is. Egy rövid gólcsend után Karsai Robertáék eszméltek hamarabb, átvették a vezetést, amelyet a lefújásig már nem is engedtek ki kezükből. Pinizsi Zoltán tréner főként a lányok küzdőszellemével volt elégedett. A DKKA U19-es csapata a Pénzügyőrt verte idegenben 28-26-ra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS