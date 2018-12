Kétszeres Bajnokok Ligája-győztes ellenfelet vert az FKC

Győzelemmel hangolt a december 30-i bajnoki folytatásra az Alba Fehérvár KC női kézilabdacsapata.

A felvidéki Vágsellye elleni magabiztos győzelem után az U19-es juniorválogatottól szenvedett szoros vereséget az Alba Fehérvár KC. Így vágott neki Deli Rita együttese a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Krim Olimpija Ljubljana elleni találkozónak a december 30-i bajnoki folytatásra hangoló fehérvári klub.

Rögtön megadta a mérkőzés alaphangját Deli Rita együttese, Gorshenina góljával már 6-3-ra vezettek a hazaiak, kevesebb, mint nyolc perc után. A szlovénok jobbára csak nyomozták a labdát, Amon góljai kellettek ahhoz, hogy tartsák a lépést a remekül kezdő Fehérvárral. Ehhez hozzájött még az is, hogy nehezen tudták tartani a hazai támadókat, egyre csak gyűjtötték a sárga lapokat, a félidő felénél már három játékosuknál villant a figyelmeztetés. A kapuban Györkös remekelt, miközben elöl Nascimento és Májer szállították a gólokat. Öt perccel a játékrész vége előtt utóbbi találatával állt vissza az ötgólos fehérvári előny, 15-10-re vezettek a rózsaszínben játszó hazaiak. A fordulásig egy góllal tudta csökkenteni hátrányát a Ljubljana, így 17-13-as eredménynél vonulhattak pihenőre a küzdő felek.

A térfélcsere után két gólt szerzett az Alba, előbb Gorshenina, majd Nascimento talált a kapuba egy gyors lefordulást követően, 19-13.

Szintén Nascimento góljával válaszolt a Fehérvár egy kisebb vendég rohamra, 20-15. Ötpercnyi játék után továbbra is hazai dominanciát láthattak a nézők, a negyvenedik percben pedig egy újabb, jobb szélről érkező Májer-találattal állt vissza az ötgólos hazai előny, amit közvetlenül egy Szarka gól is követett, 22-16. Az első játékrészben számos figurát játszottak ki a vendégek a hórihorgas Marie Paulie átlövéseire, de a második játékrészben remekül kapcsolták ki őt az Alba játékosai. Negyed órával a vége előtt még mindig tartotta magát az öt-hat gólos fehérvári előny, még úgyis, hogy Peredery egy szép kombináció után kilőtte a fehérvári jobb felsőt. Szintén a fent említett hölgy, majd Stanko találatával feljöttek három gólra a szlovénok, 24-21. A mérkőzés ezen szakaszában Mistina Kitty védéseire volt szüksége az FKC-nek, és a fiatal hálóőr rendre a helyén is volt. Tíz perccel a vége előtt beérett a vendégek sárgalap-gyűjtő akciója, Ines Amon volt kénytelen elhagyni a játékteret egy piros lap után, de így is közelebb jöttek, 24-20. Ezután kissé megtorpantak Deli Rita lányai, egy nyolcperces gólcsendet sikerült produkálnia az Albának. Ráadásul Nina Zulic három gólt szerzett sorozatban, amire Temes válaszolt, két perccel a vége előtt, 26-24. Izgalmas volt tehát a hajrá, de az utolsó szó végül a hazaiaké volt, Temes góljával ért véget a találkozó, 27-24-es végeredménnyel.

A felkészülési időszak ezzel véget ért, december 30-án egy Fejér megyei rangadóval, a Dunaújváros elleni derbivel folytatódik a bajnokság.

JEGYZŐKÖNYV Alba Fehérvár KC–Krim Olimpija Ljubljana 27–24 (17-13) Székesfehérvár, Köfém csarnok, 50 néző. V: Pech, Vágvölgyi Alba FKC: Györkös (kapus) – Pelczéder 1, Mendy 2, Temes 4, Zhilinskaite 1, Gorshenina 7, Nascimento 5. Cserék: Mistina (kapus), Májer 3, Boldizsár 3, Sztankovics, Szarka 1. Vezetőedző: Deli Rita Olimpija Ljubljana: Marincek (kapus) – Amon 3, Stanko 4, Zabjek, Peredery 4, Paulie 2, Ristovska 6. Csere: Pandzic (kapus), Kranjc, Krsnik, Zulic 5, Vucko. Vezetőedző: Uros Bregar Kiállítások: 6, ill. 6 perc

