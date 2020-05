Japán verseny a következő célkitűzése Mátó Katalinnak

A legrangosabb karateversenyeken működik közre versenybíróként Mátó Katalin, a Fehérvár Karate Akadémia mestere.

Hosszú és rögös út vezet az első edzéstől az első világbajnokságig, az eredmény viszont mindenért kárpótol. Ezt az utat járta be rendkívül sikeresen Mátó Katalin, aki azt követően, hogy 1985-ben baráti biztatásra a karate sport mellett tette le a voksát, tavaly ősszel shihan fokozatot, azaz ötödik dant szerzett – az első a fekete öv. Ennek az önmagában is rendkívül magas presztízsű szintnek az eléréséhez elengedhetetlen, hogy vagy versenyzőként, vagy versenybíróként folyamatosan részt vegyen a jelölt különböző rangos versenyeken. A fehérvári karatékákkal foglalkozó Mátó Katalin utóbbit választotta, mégpedig igen eredményesen.

– Csupán egy állomást jelentett számomra a shihan fokozat megszerzése, ugyanúgy folytatom a munkát, mint előtte. A versenybírói képzésre egy érdekes kihívásként tekintettem az edzések tartása, a versenyzők felkészítése mellett, és jó pár évvel ezelőtt, meghívás alapján kezdődött. Kezdetben sarokbíróként számítottak rám, majd vezetőbíróként, később a nemzetközi porondon is részt tudtam venni. Ma pedig már a nemzetközi szervezet, az IFK magyarországi vezetőbírója, illetve a KWU (Kyokushin World Union) versenybírója vagyok.

Folyamatos fejlődés, tanulás szükséges ahhoz, hogy ott lehessen maradni a legjobbak között.

– Ahhoz, hogy valaki KWU-bíró legyen, szemináriumokon kell részt venni, amelyeket többnyire angolul, illetve oroszul tartanak. Elméleti és gyakorlati része is van a képzéseknek, teszteket kell folyamatosan írni, és ha ezek megvannak, gyakorlati vizsga következik. Versenyek során is néznek, értékelnek bennünket, és ha a teszt és a bíráskodás is rendben van, akkor hívhatnak meg egy következő tornára. Minden egyes versenyt megelőz egy három-négy napos tanfolyam, amelyen kötelező jelleggel ott kell lenni, hogy legyen esély meghívást kapni versenybíróként. A legmagasabb rangú verseny, ahol eddig közreműködtem, a KWU szervezet tavalyi kazahsztáni világbajnoksága volt. Úgy gondolom, hogy jól szerepeltem, és maga a verseny is nagyon magas színvonalú volt.

A versenyzők további eredményes felkészítése mellett a versenybírói pályán is komoly célokkal dolgozik tovább.

– Nagyon szeretnék egy japán versenyre meghívást kapni, és ott versenybíróként szerepelni. Nekünk, karatésoknak egy ottani versenyen jelen lenni egy különleges szint, vagy inkább álom, nőként pedig még komolyabb megtiszteltetés lenne.