Izgalmas mérkőzésen szereztek két pontot

A Dunaújvárosi Acélbikák szétlövés után szerezte meg a győzelmet az Újpest ellen az Erste Ligában. David Leger együttese korán hátrányba került, ám a második harmadban megrázta magát és fordított. Ám az Újpest sem hagyta magát és büntetőkkel dőlt el a derbi. Összességében megérdemelten szerezte meg a pontokat a Dunaújváros.

UTE–DAB 3-4 (szétlövés)

(1-0, 0-3, 2-0, 0-0, 0-1)

Újpesti Jégcsarnok, 372 néző, Vezette: Mach, Gangel (Sábián, Kis-Király).

UTE: Márkus – Horváth, Stadel (1), Aviani, Bodó 1, Just – Kiss, Selan, Nemes (1), Rafaj (1), Vorobijev 1 – Kovács A., Varga A. (1), Fliszár, Godó, Szabad 1 – Szécsi, Kovács S. Vezetőedző: Virág Csaba.

DAB: Hughson – Kovács Bronson 1 (1), Phillips, Mazurek (1), Odnoga, Török 1 – Hruby, Mestyán (1), Azari, Pihlqvist 1, Pozsár – Dósa, Lencsés, Dansereau 1, St. Pierre (1), Szappanos (1) – Jakabfy, Gebei, Németh P., Pinczés. Vezetőedző: David Leger.

Kiállítások: 10, ill. 16 perc.

Kapura lövések: 48-33.

Az utóbbi két mérkőzésén éledező és a Titánok, valamint a Gyergyó ellen öt pontot begyűjtő Újpest várta az acélbikákat, akik két egységgel zárták a sort a tabellán. Az előző bajnokságban éppen a lila-fehérek búcsúztatták a rájátszásban az Újvárost, a visszavágás azonban kérdéses volt, mivel a DAB még nem feltétlenül találta meg a koronavírus-fertőzésekkel nehezített szezonkezdet után a formáját. Ezt előbb megerősítették Azariék, majd alaposan rácáfoltak. A találkozó elején nagyon nyomott az Újpest, ki is használta első emberelőnyét, Chris Bodó a 6. percben talált be, 1-0. A vendégek kezdetben nem voltak élesek, fórban kis híján bekapták a második gólt, alapvetően az UTE dominált a mérkőzés első húsz percében.

A harmad hajrájában és az első szünet utáni rövid időszakban öt a három ellen mehetett az Újpest, de ekkor már élesnek tűnt az Újváros. Olyannyira, hogy presszió alá helyezte a hazai kaput, és emberelőnyben Pihlqvist egyenlített, miután kilőtte a hosszú felsőt, 1-1. Nem kicsit támadt fel a Dunaújváros, a Fejér megyeieké volt a második harmad! A játékrész közepe táján Kovács Bronson találatával átvette a vezetést, 1-2. A 30. percben jött a következő dugó, amikor hat az öt ellen az üresen hagyott Dansereau talált be, 1-3! Szépen tartotta előnyét David Leger együttese, egy ígéretes kontrából kis híján a negyediket is beverte, de az Újpest sem adta alább, náluk is kimaradt néhány nagy ziccer. A harmadik játékrészben Vorobijev révén gyorsan szépített az UTE, és bár Hughson elemében volt a kapuban, Szabad Kevin a hajrában túlórára mentette a derbit. A hosszabbításban négy a három ellen is ment az UTE, de hősiesen védekezett a DAB. A büntetőpárbajban a vendégektől Pihlqvist, Dansereau és Török, míg a hazaiaktól csak Just és Bodo talált be. Az Újváros négy pontjával a 8. helyre lépett fel a tabellán.