Igazságos döntetlen született a Kelen SC–MOL Vidi FC mérkőzésen

Döntetlennel ért véget a női labdarúgó NB II rájátszásának első mérkőzése.

Kelen SC–MOL Vidi FC 1–1 (0-1)

Kelen SC Sporttelep, 450 néző. V.: Takács R. (Révész, Péntek)

Kelen SC: Gól: Tagyi (76.)

Vidi: Szalai – Gergics, Jánosi, Orgoványi, Földesi (Janus, 84.) – Pasker (Szehofner, 66.), Romanoczki (Békefi, 80.) – Földvári, Szabó B., Pécsi (Császár, 84.) – Trampler. Vezetőedző: Gajdóczi Tibor.

Azt már előzetesen is tudni lehetett, hogy az NB II Nyugat csoportjában toronymagasan, 109-6-os gólkülönbséggel első helyen végző Vidis lányok számára a bajnoki idény legnehezebb kihívása következik, hiszen az NB I-es tagság kivívásához a Kelet csoportban aranyérmet szerző Kelen SC-t kell oda-visszavágós rendszerben legyőzni, a mérkőzés pedig ennek megfelelően alakult.

Ahogy az első félidő egészében, úgy az első tíz percben is a vendég fehérváriak veszélyeztettek többet, Földvári Fanni elől az utolsó pillanatban tudtak tisztázni a Kelen védői. Az első hazai, kaput eltaláló lövés Bognár Enikő nevéhez fűződött, ám Szalai Fanni magabiztosan hárítani tudott. A 21. percben a bal hátvéd Gergics Miléna futott fel a szélen, középre adott labdájáról centikkel maradt csak le középen Pécsi Dóra. Félórányi játékot követően a hazaik 89-eséről, Bernhardt Bernadettről feledkezett el a Vidi hátsó alakzata, aki végül a kapu mellé durrantott. Öt perccel az első félidő vége előtt Földvári mehetett egyedül a kapus ellen, ám les címén megállította a játékot Takács Ryan sípmester. Két percre rá már nem volt kegyelem, Trampler Kinga keresztezett át jobbra, az érkező Pécsi Dóra pedig lekészítette majd a kapuba lőtte a játékszert, 0-1. A rendkívül fontos idegenben szerzett gól megszerzését követően sem múlt el a veszély a kelenföldi kapu előtt, a 45. percben Trampler és Pécsi kényszerítője után előbbi került ziccerbe, ám Erős Evelin végül bravúrral védeni tudott.

A fordulást követően hazai helyzeteket láthatott az igen szép számú közönség, Szalai Fanninak kellett többször is jól kimozdulnia kapujából. Az 50. percben Pasker Renáta döntött a lövés mellett 20 méterre a hazai kaputól, próbálkozása végül fölé szállt. Tíz perccel később előbb Szalai hárította minden különösebb nehézség nélkül Tagyi Vivien lövését, majd a kontrából Trampler lőtt fölé Gergics passza után. A legkomolyabb egyenlítési lehetőség a 63. percben adódott a hazaiak előtt, amikor Gruber Brigitta előbb ziccert rontott – Szalai védett szépen –, majd Balázs Eszter 16 méterről az üres kapu helyett az égbe lőtte a kipattanót. Két perccel később Trampler sérülése borzolta a Vidi-drukkerek kedélyeit, ám az „alapszakaszban” 31 találatig jutó támadó némi ápolást követően folytatni tudta a játékot. A 70 percben Gergics lövése csattant a kapufán, majd egy igen érdekes kisszöglet-kombináció révén sikerült lesre állítania magát a Vidinek – a fáradtság első jele volt ez. Sajnálatos módon a felpörgő Kelen SC-nek az egyenlítés is összejött, Szalai újabb védése után Tagyi Vivien talált kapuba a hazai szögletből, 1-1. Másodpercekkel az egyenlítést követően vissza is vehette volna a vezetést a Vidi, Trampler vihette egyedül a kapus ellen a labdát, ezúttal viszont hibázott a rendkívül gólérzékeny támadó, a kapufát találta telibe. A 92. percben ismét úgy tűnt, megszerzik a vezetést a fehérváriak, Trampler találatát azonban – első ránézésre tévesen – nem adta meg a játékvezető, mondván, hogy a beadás előtt a labda már elhagyta a játékteret. Maradt tehát az 1-1-es döntetlen, folytatás jövő szombaton immáron Székesfehérváron.

– Nem sok hiányzott a győzelemhez, az első félidőben mi domináltunk, a másodikban néhol fölénk kerekedett az ellenfél, de a helyzeteink így is megvoltak – mondta Gajdóczi Tibor, a fehérváriak vezetőedzője. – Összességében nagyon jónak tartom ezt az eredményt, már csak azért is, mert egy nagyon fiatal csapattal értük el egy rutinosabb ellenféllel szemben, Jó érzéseim vannak a jövő heti mérkőzéssel kapcsolatban, ki lehet harcolni a feljutást, de ha esetleg nem sikerülne, az se jelentené a világ végét.