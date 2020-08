Idegenben hatszor köszönt be a Sárosd a két gólt szerző kislángiak kapujába

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2. fordulója jókora meglepetéseket hozott. Az újoncok közül a DUFK rangadót nyert, a Kápolnásnyék idegenben szerzett három pontot, míg a Martonvásár fordítani tudott a Főnix FC ellen, valamint a Mór másodjára is fontos skalpot gyűjtött idegenben.

Lajoskomárom–Tordas FÉSZ Zrt. 0-0

Lajoskomárom, 200 néző.

Vezette: Kovács Róbert.

Lajoskomárom: Kajári – Varga F., Sonkoly (Kunos), Kövecses, Fodor M. – Gergye, Vései, Czéhmeiszter, Szakáts – Vass, Berta (Németh Á.). Vezetőedző: Megyeri János.

Tordas FÉSZ Zrt.: Cseresnyés – Csányi, Cservenka, Varga L., Király J. – Hermann, Kerényi, Szilágyi (Havass), Csóti (Farkas Zs.) – Dely (Teszár), Pongrácz. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Jók: Vései, Czéhmeiszter, Varga F., ill. Cseresznyés, Király J., Hermann.

A „lajosi” ünnepi napok keretében, már pénteken lejátszották a két, egyébként még a magyar kupában is versenyben lévő együttes bajnoki mérkőzését. Az első gólszerzési lehetőség a 12. percben adódott a hazaiak előtt, ekkor a bal oldalon elfutó Berta László közeli lövése a kapufát érintve került az alapvonalon túlra. A Tordas a félidő közepére enyhe mezőnyfölényt tudott kialakítani, ez elsősorban a szögletekben mutatkozott meg, melyek egyikéből a 18. percben Dely Dániel fejese alig kerülte el a bal sarkot. A találkozó legszebb jelenetét a 49. percben láthatták a nézők, Gergye Krisztián jobb oldalról visszagurított labdáját Varga Ferenc futtából, 20 méterről helyezte a jobb alsó sarokra, Cseresznyés Alex azonban óriási bravúrral szögletre tudott hárítani. Az összecsapás hajráját állandósuló hazai fölény jellemezte, Fodor Márton háromszor is eldönthette volna a három pont sorsát, azonban két ízben a vendégek kapusa hárított, majd a 87. percben Fodor M. 14 méteres tiszta helyzetből leadott lövése is elkerülte a kaput.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Sárbogárd–Mór 1-2 (0-0)

Sárbogárd, 200 néző.

Vezette: Domak Ádám.

Sárbogárd: Boldog – Lajtos, Gráczer Bence, Kókány, Kindl – Rodenbücher T. (Sükösd), Luczek, Magda (Mayer), Gráczer G. – Gráczer Bálint, Gyuricza (Krajcsovics). Szakmai ig.: Pajor László.

Mór: Nagy M. – Radács (Cseh), Pataki, Végvári, Kosztolányi – Lattenstein, Fodor M., Ferencz, Klémán M. – Varga B., Tar (Osgyán). Vezetőedző: Kiss Máté.

Gól: Gráczer Bálint (49.), ill. Kosztolányi (49.), Osgyán (86.).

Jók: Rodenbücher, Gráczer Bálint, ill. Nagy M., Ferencz.

A nagy meleg ellenére szép számú közönség előtt tartották a fordulórangadónak is beillő összecsapást. A kezdés után a Mór magához ragadta a kezdeményezést, míg vendéglátóik tudatosan visszahúzódtak. A Mór mezőnyfölénye állandósult, de a zárt és fegyelmezett védekezés ellenszerét nem találta. A szünet után a sokat mozgó Rodenbücher Tibor a támadó térfél közepéről az ellene elkövetett szabálytalanság ellenére – a játékvezető előnyszabályt alkalmazott – a jobb oldalra továbbított. Gyuricza Kornél a labdát a kapu elé ívelte, és a hosszú oldalon érkező Gráczer Bálint a védő mellett a jobb alsó sarokba fejelt, 1-0. Az 50. percben egy kapura ívelt labdát Boldog Zoltán maga elé ütötte, majd néhány méter labdavezetés után felvette. Domak Ádám játékvezető közvetett szabadrúgást ítélt a kaputól 12 méterre. A villámgyorsan elvégzett legurítás után Kosztolányi Bence passzolt a kapuba, 1-1. Az egyenlítés után alábbhagyott a csapatok lendülete, és a játék képe alapján az eredmény megtartása látszott. A 86. percben Krajcsovics Péter jobbról befelé cselezve bal lábbal kapura lőtt, Nagy Márk lábbal védte, és a kipattanó labdával a vendégek bal oldali kontratámadást indítottak. A fellazuló védelem mellett Osgyán Máté kilépett, és a jobb alsó sarokba lőtt, 1-2. A játék képe alapján a labdát többet birtokló Mór sikerrel vette a sárbogárdi akadályt, míg a hazaiak egyéni hiba miatt maradtak pont nélkül.

Tudósított: Szántó Gáspár

Ercsi Kinizsi–Tóvill-Kápolnásnyék 1-3 (1-1)

Ercsi, 150 néző.

Vezette: Kerkuska Miklós.

Ercsi Kinizsi: Hodula – Bognár B. (Ignácz), Tolnai (Pintér L.), Köntés, Szűcs O. – Holentoner, Jerzsabek, Reicheld (Kondreska), Kun (Schrick) – Horváth B., Klauz. Vezetőedző: Lieber Károly.

Tóvill-Kápolnásnyék: Kalmár – Peng, Silhány F. (Gaál), Bakonyi, Ódor D. – Varga J. (Ribi), Csörge, Kiss Á., Pigler – Molnár G., Zsigmond (Ódor M.). V.edző: Höltzl Richárd.

Gól: Kun (31.), ill. Pigler (27., 63.), Zsigmond L. (90.).

Jók: senki, ill. Kalmár, Pigler, Zsigmond L.

Győzelem reményében lépett pályára az Ercsi, főleg a múlt heti tordasi diadal adott okot a bizakodásra. Teljesen más arcát mutatta a hazai csapat, ahol egyetlen értékelhető teljesítmény sem volt. A 27. percben Kun Bálint remek cselek után lőtt a hálóba, 1-0. A Kápolnásnyék remekül kontrázott, és a 31. percben Pigler Boldizsár jól eltalált lövéssel egyenlített, 1-1. A második félidőben folytatódott a Kinizsi gyenge, pontatlan játéka, a vendégek jól kontráztak, amelyet a 63. percben Pigler fejezett be, 1-2. Ezután beszorult a Nyék, de a támadásaikban benne volt az újabb gól. A 90. percben Zsigmond Levente lőtt egy üres kapus gólt, amivel a 16 éves fiatal feltette a koronát a mérkőzésen mutatott teljesítményére, 1-3. Megérdemelt volt az újonc győzelme, a Kinizsi ezúttal rendkívül sok egyéni hibával játszott.

Tudósított: Flórián Gábor

Martonvásár–Főnix FC 2-1 (0-0)

Martonvásár, 200 néző.

Vezette: Szabó László.

Martonvásár: Sebestyén – Szeidl, Juhász B., Füzér, Lakakisz (Waller) – Kádár (Vörös M.), Neuvert, Süle, Kovács P. (Balogh B.) – Beraki (Szél), Lacza (Kővári F.). Vezetőedző: Kovács Attila.

Főnix FC: Barsch – Tölgyesi, Sarok, Knausz, Kertész (Madarász) – Adorján, Patkós K. (Molnár A.), Hegedüs M. (Meszlényi), Zoboki Á. – Zoboki L. (Papp K.), Rubos (Jófejű). Vezetőedző: Pavlik József.

Gól: Vörös M. (79.), Balogh B. (83.), ill. Adorján (55.).

Jók: Lacza, Neuvert, Süle, ill. Zoboki Á., Adorján, Kertész.

Talán a bajnokság két legfiatalabb csapata feszült egymásnak, a meccset ezúttal népes szurkolósereg figyelte árgus szemekkel. Amiben persze a kíváncsiság is szerepet játszott, hiszen a Martonvásár első hazai bajnokiját játszotta a szezonban. Túl sok jóban azonban az első félidőben nem volt részük a nézőknek. Mindössze egy 16 méteres Kádár József-lövést jegyezhettünk fel, ami kapu fölé szállt, valamint a vendégek kapusának rossz felszabadítása után Lacza Levente próbálkozását 30 méterről, amit egy védő a gólvonalról mentett. A fordulást követően kicsit bealudt a Marton, jöttek a vendéghelyzetek, majd az 54. percben Főnix-szöglet után Sebestyén István és a védők sem voltak a helyzet magaslatán, ezt Adorján Gergő használta ki 5 méterről, 0-1. Rögtön jöhetett volna a válasz is, de a Kádár-Füzér-összjáték után utóbbi lőtt mellé. A 68. percben Lacza találta el a kapufát, tíz perccel később pedig zörgött a háló, Juhász Bence parádés beadását Vörös Milán átvette, és 2 méterről a kapuba lőtt, 1-1. A Marton nem lassított, a hajrában Waller Arthur Edwárd tüzelt kapura, Barsch Gábor elsőre védeni tudott, de a kipattanót Balogh Benedek bevágta, 2-1. A fordításban Kovács Attila kiváló ütemben elvégzett cseréi hatalmas szerepet vállaltak, hiszen mindkét gólszerző a padról beszállva tudott betalálni.

Tudósított: Szupkai Gábor

DUFK–Mány 3-2 (2-1)

Sárbogárd, 100 néző.

Vezette: Kupi Zoltán.

DUFK: Kovács D. – Pintér Cs., Fekete, Gertner (Furuglyás), Bartha – Kürti (Hollósi), Vajda (Pinczési), Hajdú N., Szabó K. – Heftner (Rácz, Széhn), Perjési. Vezetőedző: Dobos László Viktor.

Mány: Szabó T. – Csitári, Mészáros B., Rimele, Ország – Szűcs P., Szabó B., Hajdú M., Selmeczki – Veress, Farkas R. (Szabó L.). Szakmai vezető: Pál Zoltán.

Gól: Bartha (38.), Kürti (44.), Hollósi (76.), ill. Farkas R. (18.), Rimele (73.).

Jók: Kovács D., Bartha, Kürti, ill. Rimele, Szabó B.

Kisláng–Sárosd Kronos Sport 2-6 (1-4)

Kisláng, 150 néző.

V.: Schweighardt Róbert.

Kisláng: Ányos – Kovács T., Erdei, Árki, Dudar K. – Dudar E. (Horváth Z.), Simon I. (Tury-Nagy), Juhász J. (Lévai), Komlós – Kassai J. (Kassai D.), Balogh Z. Vezetőedző: Erdei Gyula.

Sárosd Kronos Sport: Rigó – Susa, Hushegyi, Vida (Kargl), Szalai P. (Dvéri II. Zs.), Killer M., Takács M. (Dobsa), Kosaras (Hallósi), Szekeres (Somogyi Sz.) – Kovács S., Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor.

Gól: Simon I. (42.), Balogh Z. (51.), ill. Szalai P. (30., 75.), Killer M. (43., 79.), Kovács S. (2.), Szekeres (25.)

Jók: senki, ill. Szalai P., Killer M., Kovács S.

A 2. percben Dudar Krisztián szabálytalankodott a tizenhatoson kívül, a szabadrúgást Kovács Sándor szépen a jobb felső sarokba tekerte, 0-1. A 18. percben Killer Máté 18 méterről próbálkozott, lökete a kapufáról vágódott vissza. A 25. percben Kovács S. centerezett a jobb szélről, melyet Szekeres Marcell passzolt a kapuba, 0-2. A 30. percben szintén egy hasonló szituációból Szalai Pál szerzett gólt, 0-3. A 42. percben Dudar Ervin lőtte középre a labdát, Juhász Józseftől elpattant, azonban Simon István 16 méterről bevette a kaput, 1-3. A 43. percben Killert indították, aki Ányos Pál mellett a rövid sarokba rúgta a labdát, 1-4. Az 51. percben Kovács S. passzolt középre Simon Istvánnak, akinek a lövését Rigó Ádám hárította, a kipattanót azonban Balogh Zoltán váltotta gólra, 2-4. A 66. percben Szalai P. fejelhetett tisztán az ötösről, de labdája a kapufán csattant. A 75 percben Szalait indították, aki rosszul találta el a labdát, ám így lett jó, mert a felszálló labda Ányos fölött pottyant a gólvonal mögé, 2-5. A 79. percben Killer lőtt kapura 16 méterről, a labda megpattant egy hazai játékoson, és a kapufa segítségével a kapuban kötött ki, 2-6.

Tudósított: Juhász Fanni

Enying–Ikarus-Maroshegy 1-3 (1-2)

Enying, 100 néző.

Vezette: Winklár Péter.

Enying: Dobai – Kovács L. (Kenessey), Kalló, Boda (Kajtár), Szalai K. (Széles) – Paluska, Csepregi, Halász, Nyikos (Király) – Varga Á., Keszler (Szőke). V.-edző: Molnár Ferenc.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Horváth Zs. (Csörgei), Jámbor, Dopuda (Kovács L.) – Bencze, Farkas D., Vadászi (Makai), Kovács K. – Kaszás (Patkós Á.), Farkas G. Vezetőedző: Borsányi István.

Gól: Paluska (14.), ill. Vadászi (3.), Bencze (40.), Farkas D. (50.).

Kiállítva: Varga Á. (76.).

Jók: Nyikos, Paluska, ill. Farkas D., Vadászi.

A 3. percben egy oldalról begurított labdát sikerült Vadászi Bencének a hálóba lőnie, 0-1. Kiegyenlítettebb játékot hozott a következő tíz perc. Paluska Krisztián nagyszerű szólója kellett az egyenlítő találathoz, a rutinos játékos négy-öt védőn hámozta át magát, és középről lőtte ki a bal alsó sarkot, 1-1. A 40. percben ismét a hazai védelem hibája kellett a maroshegyi előnyhöz. Újfent egy oldalról begurított labdát nézett végig a komplett védelem, melyet a túloldalon Bencze János csípett el, és lőtte azt a léc alá, 1-2. A 50. percben egy előreívelt szabadrúgásból Farkas Dániel szépen fejelt Dobai István kapujának hosszú oldalába, 1-3. A 76. percben Varga Ádám kapta meg a második sárga lapját egy elkésett becsúszásért, így számára hamarabb fejeződött be az összecsapás. A mérkőzés összképe alapján megérdemelten nyert a fehérvári csapat.

Tudósított: Mohai Norbert