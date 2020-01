Hiába talált be négyszer is a Fehérvár, nyolc gólt kapott

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) 35. fordulójában ismét legyőzte a Liwest Black Wings Linz a Hydro Fehérvár AV19 együttesét.

Pozitív előjelekkel várhatta a Fehérvár a „fekete szárnyak” elleni mérkőzést, miután pénteken hazai jégen 4-0-ra intézték el a harmadik helyen álló Znojmót. A másik oldalon aggodalomra adhatott okot, hogy a Linz egy Bécs elleni sikerrel hangolt, a fővárosiak ellen gólt szerző Hunter Fejes pedig a Volán ellen is megmutatta, miért örültek leigazolásának a linzi drukkerek.

Kevésen múlott, hogy vendég góllal induljon a találkozó, emberelőnyben ugyanis Tim Campbell, majd Andrew Sarauer és Scott Timmins is lőhetett ígéretes helyről, siker viszont egyik próbálkozást sem koronázta. Továbbra is a linzi kapu előtt folyt a játék, egy gyors kontra végén azonban a hazaiak örülhettek: Fejes mattolta Ouzast, 1-0. Csupán két percet kellett várni az újabb osztrák gólra, ekkor Rutkowski centerezését Dan DaSilva lőtte a fehérvári kapuba, 2-0. Az első tíz percben bekapott két gól időkérésre késztette Järvenpää mestert, a kupaktanácsot követően pedig meg is született a szépítő gól: a 12. percben Timmins volt eredményes emberelőnyben, 2-1. Nem tartott sokáig a szűk hátrány, újabb két perccel később Rutkowski lövésébe Rick Schofield ért bele jó ütemben, így megint kettővel mentek a vendéglátók, 3-1.

Sikerült átmenteniük a lendületet a folytatásra is a linzieknek, Andrew Yogan és Szita Donát lövései mellett a hazai-

ak akarata érvényesült. Ouzasnak hála sokáig nem változott az eredmény, Felix Girard kihagyott szólóját viszont már büntették a hazaiak: Dragan Umicevic értékesítette Schofield passzát, 4-1. A középső játékrész utolsó öt percére három gól is jutott, viszont nem a Fehérvár számára előnyös leosztásban: a 37. percben Matthew Finn, a 38.-ban DaSilva volt eredményes, míg a 39. minutumban Anze Kuralt révén a Volán tudott közelebb férkőzni, 6-2. Két kivédekezett emberhátrány maradt még a játékrészre, gólból viszont több már nem született.

Nem úgy a záró etapban, ahol újabb négy találatot figyelhetett a linzi publikum. Nem kellett sokat, mindössze négy percet várni az újabb hazai gólra: ezúttal Josh Roach maradt üresen a fehérvári kapu előtt, és nem is hibázott, 7-2. A 46. percben aztán úgy tűnt, mégis van keresnivalója a jégen a Volánnak, Erdély Csanád ugratta ki Kiss Rolandot, aki egyedül vihette a korongot Kickert kapujára, és rutinos rókákat megszégyenítő magabiztossággal szerezte meg élete első EBEL-gólját, reményt adva csapatának, 7-3. Feltüzelte a csapatot fiatal védőjük találata, egy perccel később Yogan korongszerzését követően Timmins szerezte meg második gólját a találkozón, újra izgalmassá téve az összecsapást, 7-4. A gyorsan bekapott gólok ezúttal hazai oldalon kiáltottak időkérésért, Tim Rowe fiainak pedig jót tett a plusz pihenő. Kevesebb, mint tíz perc volt hátra a mérkőzésből, amikor a fantasztikus formában jégkorongozó Fejes második gólját megszerezte, végképp eldöntve a három pont sorsát, 8-4.

A Fehérvár joggal sajnálhatja, hogy négy gólja ellenére egyetlen ponttal sem gazdagodott, miközben a biztos rájátszást jelentő 5. hely továbbra is nyolc pont távolságra van. Innentől minden mérkőzésen kötelező a győzelem, kedden a Graz 99ers következik, szintén idegenben.

JEGYZŐKÖNYV

Liwes Black Wings Linz–Hydro Fehérvár AV19 8-4 (3-1, 3-1, 2-2)

Eisarena Linz, 4773 néző. V.: Bulovec, Smetana, Bedynek, Kaspar

Linz: Kickert – Kragl, Roach 1, Lebler (2), Schofield, Umicevic 1 (2) –

Wolf (1), Rutkowski, Kristler, Florek, Cijan (1) – Finn 1, Valach (1), Fejes

2 (1), McNeill, DaSilva 2 (2) – Matzka, Neubauer, Leiler, Brucker, Ober.

Vezetőedző: Tom Rowe.

Fehérvár: Ouzas – Caruso, Tikkanen, Kóger, Sarauer, Erdély (1) – Kiss

R. 1, Campbell (1), Yogan (1), Girard, Szita (1) – Busenius, Stipsicz (2),

Lehtonen, Timmins 2 (1), Kuralt 1 (1) – Szabó B., Reisz, Szabó K. Vezetőedző:

Hannu Järvenpää.

Kapura lövések: 34-29

Kiállítások: 8, ill. 4 perc