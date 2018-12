Három érmet szereztek a fehérvári ökölvívók

Két ezüst- és egy bronzmedált zsebeltek be a székesfehérvári ökölvívók az idei felnőtt országos bajnokságon.

A négynapos megmérettetés utolsó napján két székesfehérvári ökölvívó maradt állva, vagyis bajnoki címért léphettek a kötelek közé.

A Videoton Box Club bunyósa, az 56 kilogrammos súlycsoportban induló Kiliti Tamás bronzéremmel zárt az országos bajnokság utolsó előtti napján. Az elődöntőben az Eb-bronzérmestől kapott ki egy igen szoros, parázs hangulatú mérkőzésen. Kiliti célja az éremszerzés volt, éppúgy, mint a nők 57 kilo­grammos súlycsoportjában kesztyűt húzó Nagy Angélának. A vidis hölgy a címvédőtől kapott ki a döntőben, így ezüsttel zárt.

Igaz, bajnoki címet nem szereztek, de sikeresek voltak a fehérváriak

– Mindkét versenyzőnk az éremszerzést tűzte ki célul, vagyis elégedettek lehetünk – értékelt Kiliti Ferenc, a Videoton Box Club vezetője. – A Videoton Box Club először szerepelt a felnőtt magyar bajnokságon. Mindenki éremmel jött haza. Várjuk a következő évet, s hogy még lendületesebben bele tudjunk állni a munkába – mondta Kiliti Ferenc.

A Varkocs György Box Club kiváló öklözője, Lénárt Péter egyhangú pontozással jutott túl a korábbi válogatott Szőke-Tasi Zoltánon a +91 kilós kategória elődöntőjében. A 21 éves fehérvári bokszoló azon az összecsapáson kevésbé villogtatott technikai tudásából, mint az ob korábbi szakaszában, de keményen küzdött jóval nehezebb és jó érzékű ellenfelével szemben. A döntőben aztán a kőbányai Berki Károly ellen más volt a taktika.

A sokat tapasztalt, súlyos ellenféllel szemben óvatosan kezdett Lénárt, edzője, Turós Arnold nem engedte rá a 130 kilós Berkire, így főként fogtak a felek, s abból próbáltak utat találni a másik testére. Azonban a második menet közepén véget ért a mérkőzés, mert Berki feje felsértette a fehérvári öklöző szemöldökét. Egy fejeléssel 4-5 centis sebet ejtett a kőbányai bunyós Lénárt szemöldökén, ami annyira vérzett, hogy az orvos beszüntette a meccset, Lénárt Péter ezüstérmet szerzett.

– Úgy gondolom, meglett volna az aranyérem, ha végigmegy a mérkőzés – fogalmazott a meccs után Turós Arnold, a Varkocs BC vezetőedzője. – Peti ez alatt a négy nap alatt kisfiúból felnőtt férfivá vált. Szenzációsan versenyzett, napról napra vált egyre erősebbé fizikálisan és lelkileg is. Erős, magabiztos, laza volt az ob-n, azonban a rutinosabb bunyós nyert a döntőben.

Lénárt tavaly az ötödik helyen zárt, most pedig három meccset nyerve gyűjtötte be az ezüstérmet.

