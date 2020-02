Halmozták az érmeket a Fejér megyei karatékák

Talicskaszám gyűjtötték az érmeket az IFK magyarországi szervezetében működő Fejér megyei karateegyesületek sportolói a kjokusin-diák­olimpia utolsó területi selejtezőjén, ahol nem volt kisebb a tét, mint az országos döntőbe jutás. Az Alba Regiás Dvéri Maja is nyert.

Várpalotán háromszáz elszánt fiatal mérettette meg magát küzdelem és formagyakorlat versenyszámokban. A legjobbak jogot szereztek arra, hogy tatamira lépjenek a debreceni országos diák­olimpiai döntőben.

Az IFK Magyar Kyokushin Szervezetet ezúttal is a Fehérvár Karate Akadémia és a Móri SE versenyzői képviselték. A szervezet hazai vezetőjének, Bőke Béla mesternek az irányítása alatt működő, Kajdi István, Kreitl Péter, Dezső Kata, Fekete-Páris Szabolcs, Mayer Gábor összetételű edzői teamnek ezúttal is hálás feladat jutott, hiszen a gondjaikra bízott fiatalok ismét legjobb tudásuk szerint, sőt néha még azon felül is teljesítettek. Közülük is kiemelkedik és külön dicséretet érdemel Fekete Gergely, aki egy héttel korábban még a magyar felnőttbajnokságon vitézkedett, nem is akármilyen sikerrel, hiszen gigászi küzdelemben ezüstérmet és különdíjat szerzett. A diákolimpián a junior –80 kg-os fiúk mezőnyében szereplők életét keserítette meg olyannyira, hogy ketten közülük a mérkőzés idő előtti feladására is kényszerültek. Ameddig fia az ellenfeleket aprította, Mátó Katalin mesternek, az IFK főbírájának nem volt lehetősége „átlagos” anyukaként izgulni gyermeke szereplése miatt, mivel ezúttal tatamivezető bíróként segítette a verseny sikeres lebonyolítását.

Eredmények:

Formagyakorlat:

Aranyérem: Fekete Panna (Mór).

Ezüstérem: Vereb Zsolt (Fehérvár), Mayer Dorottya (Fehérvár).

Bronzérem: Fekete-Páris Enikő (Fehérvár), Nagy Daniella (Fehérvár).

Küzdelem:

Aranyérem: Králl Máté (Fehérvár), Bőke Eszter (Mór), Kulcsár László (Mór), Kántor Viktória (Mór), Fekete Panna (Mór), Fekete Gergely (Mór).

Ezüstérem: Reichert Jázmin (Fehérvár), Nagy-Dobondi Eszter (Fehérvár), Vereb Zsolt (Fehérvár), Puszta Péter (Mór), Szücs Ferenc (Mór).

Bronzérem: Tihanyi Eszter (Fehérvár).

Mayer Eszter, Papp Luca, Solymosi Sára, Kulcsár Gergely és Tihanyi Ábel számára ezúttal nem sikerült az éremszerzés, de a döntőben való szereplés jogát sikerült kivívniuk.

A székesfehérvári Alba Regia SC versenyzői közül Dvéri Maja junior női kata (formagyakorlat) kategóriában meggyőző fölénnyel első helyen zárt, küzdelmi kategóriában, az 50 kg-os súlycsoportban nem jött össze a mezőny, ezért küzdelem nélkül jutott tovább a döntőbe. Fehérvári Ádám a férfi kata kategóriában és 80 kg-os küzdelmi súlycsoportban egyaránt második helyen végzett. Tóth Aisa Kira ifjúsági kata kategóriában 7. helyen zárt, az 50 kg-os küzdelemben pedig második helyezést ért el.

– Az eredményekkel mindhárom versenyzőnk kvalifikálta magát a diákolimpia március 14-én Debrecenben megrendezendő országos döntőjére. Sajnos klubunk versenyzői közül többen megbetegedtek, ezért kis csapattal indultunk a versenyen. Akik tatamira léptek, megtették a magukét, elégedett vagyok a teljesítményükkel. Az újoncként formagyakorlatban bemutatkozó, gyermek 2-es korcsoportos Fürst Hanna és a küzdelemben bemutatkozó, serdülő korcsoportú Major Gábor – pozitív benyomást keltő versenyzésük ellenére – nem ért el helyezést – közölte az ARSC vezetőedzője, Kovács Ferenc.