Győri hazai pályával számol ősztől a Titánok vezetősége

A koronavírus gazdasági hatásain túl is egy igen rendhagyó szezonnak néz elébe a magyar bázisú Erste Ligában vitézkedő Fehérvári Titánok jégkorongcsapata.

Ahogy azt már májusban a klub első online fórumán Gál Péter Pál klubelnök elmondta, a Titánok-projekt jövője szempontjából égetően fontos, hogy a szeptemberben induló idény során a korábban kötött megállapodás értelmében Győrben játssza hazai mérkőzéseit a második számú fehérvári csapat. Ennek megfelelően Szélig Viktor, az együttes általános igazgatója szerdán elmondta, ha minden a tervek szerint alakul, idén ténylegesen megindulhat a győri hokisokkal az együttműködés.

– A vírushelyzet az egész sportra rányomta a bélyegét, nincs olyan klub, amelyik ne érezné meg ennek a hatását, így a következő szezon tervezése nem egyszerű – nyilatkozta Szélig a klub honlapjának. – Él a győri klubbal egy hároméves szerződésünk, amelyet szeretnénk folytatni. Az előző idényben még nem tudtunk Győrben játszani, de az új idényben a hazai meccseket már az új csarnokban rendeznénk. A bázis marad Fehérváron, továbbra is ott készülünk, csak a mérkőzésekre utaznánk Győrbe. Mindenki erre készül, de akad bizonytalanság a kialakult helyzet miatt, sok esetben nem ismerjük még a válaszokat.

Az elmúlt, a rájátszás első körében a Ferencváros elleni 4-2-es összesítésű búcsúval záruló idényt is értékelte a szakvezető.

– Eléggé hullámzó volt a szezon, voltak jobb és kevésbé jó periódusok is, amin annyira nem lehet csodálkozni, hiszen a csapat magja fiatal játékosokból áll. Ha összességében nézzük a szezont, akkor az, aminek érdekében dolgozunk, többé-kevésbé összejött, hiszen bejutott a csapat a rájátszásba, ahol élvezetes és kompetitív meccseket játszott az FTC-vel, ez mindenképpen pozitívum. A cél az, hogy a srácokat próbáljuk meg minél jobban felzárkóztatni az osztrák ligában játszó együtteshez, és találjuk meg azokat, akiknek ott is tudunk lehetőséget adni.

Az interjú során felmerült az új edző, Kasper Vuorinen érkezése is. Szélig elmondta, a szakmai vezetés meg volt elégedve az együttest eddig irányító Kiss Dávid vezetőedző és Arany Máté segédedző munkájával, a folyamatos fejlődéshez és új perspektívák megismeréséhez azonban szükséges volt a váltás. Aranyra továbbra is segédedzőként fognak számítani a Titánok vezetésében, azt azonban, hogy milyen szerepet szánnak Kiss Dávidnak a folytatásban, ezúttal sem árulták el – annyi biztos, hogy marad a fehérvári hokiklub kötelékében.

A jelenleg is zajló felkészülés sem maradhatott ki a témák közül: a tavalyi arcokhoz képest újabb játékosok is helyet kapnak. A hálóőr Horváth Dominik mellett Kóger Balázs és Dobmayer Dominik révén fiatal hátvédek, míg Rétfalvi Kristóf és Ambrus Gergő képviseletében ifjú csatárok készülhetnek együtt a felnőttkerettel a következő szezonra.

– A szárazedzéseket végzik a játékosok közösen. A fizikai felkészülés fontos, hiszen nagy kihívás, hogy a juniorévekből hogyan tudnak a felnőttbajnokságba belecombosodni. A képességekkel nincs gond, de a fizikális állapot az egyik legnagyobb különbség a junior- és a felnőtthoki között. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy megtanulják, hogyan legyenek profi sportolók, hogyan készüljenek, ismerjék meg, mi kell ahhoz, hogy a legjobb állapotba kerüljenek. Egy felnőttligában pluszkilókkal és tapasztalattal találják szemben magukat, így ez talán a legnagyobb lépés a karrierjük során, de bízom abban, hogy meg tudják tenni.

Hogy a bajnokság mikor veheti kezdetét, egyelőre nagy kérdőjel minden csapat életében – az edzések intenzitása és a formaidőzítés viszonylatában –, így a célkitűzések is óvatosak.

– Elsőként azzal lennék elégedett, ha rendben lemenne a szezon, normális körülmények között, nézők előtt. Örülnék neki, ha pár sráccal arról beszélgetnénk, hogyan kössünk szerződést az osztrák ligás csapathoz. Célunk, hogy versenyképes legyen a csapat, és mivel erősebb lesz a liga, így lesz kihívás bőven a következő idényben is – zárta értékelését Szélig Viktor.