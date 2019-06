Gőzerővel készülnek az új szezonra a Fehérvár AV19 sikerre éhes jégkorongozói

Hiába az egész országra kiterjedő hőség, a Fehérvár AV19 jégkorongozói a kánikulában sem adnak alább a felkészülés lendületéből.

Botorság is volna lustálkodással tölteni az időt a fehérvári hokisok számára, hiszen egy egészen fantasztikus szezont tudhatnak maguk mögött, aminek a lendületét vétek lenne nem magukkal vinni a 2019/2020-as kiírásra. A csapat az alapszakasz hatodik helyét elcsípve bejutott az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) rájátszásába, egyéni szinten is voltak kimagasló teljesítmények. A jelenleg is a kerethez tartozó játékosok közül Sarauer Andrew végzett a legtöbb, 46 ponttal, őt követi Erdély Csanád 42-vel, míg a képzeletbeli dobogó fokára egy védőjátékos került, Szabó Dániel személyében (31).

A csapategység kialakulása szempontjából is fontos a nyári időszak

Az elkövetkező idényre egyelőre csupán az edzőteremben készülő jégkorongozókat arról kérdeztük, hogyan lehetne a megfelelő alapozás segítségével esetleg egy még sikeresebb szezont futni.

– A nyári időszak során is ugyanolyan motiváltnak kell maradni, ami azért nehezebb, mert nincsenek jeges edzések, vagy legalábbis nem olyan mennyiségben, illetve nem játszunk mérkőzéseket sem. Nagyon jó a csapategység, jól együtt tudunk dolgozni a Titánokban játszó fiatalokkal, ezt szintén meg kell őrizni és tovább kell folytatni – nyilatkozta Erdély. Az EBEL-csapat augusztusi felkészülési menetrendje is kialakult már, amely mérkőzéseken sok mindenre fény derülhet. – Az egyértelműen ki fog derülni, hogy ki mennyit dolgozott a nyáron, illetve látni fogjuk, milyen játékerőt képviselnek a frissen igazolt légiósaink. És persze szeretnénk tovább fejleszteni a taktikánkat, hogy még annál is jobb formát tudjunk mutatni, mint amit tavaly december-január-februárban láthattak a nézők.

– Jól indítottuk az elmúlt szezont, és bár később egy kisebb hullámvölgybe kerültünk, decembertől sikerült olyan formába lendülnünk, hogy végül meglett a rájátszás – bízom benne, hogy idén is ez lesz a minimum – mindezt már Szabó Pál Krisztián, az együttes legutóbb 9 pontot jegyző szélsője nyilatkozta. – Az én szezonom sem volt olyan rossz, de kitartó munkával számos területen szeretnék fejlődni, hogy a következő idényben még több bizalmat és ezáltal jégidőt érdemeljek ki a szakmai stábtól.

Hannu Järvenpää finn vezetőedző filozófiájának szerves, mondhatni legfontosabb része a nyílt sisakos játék, azaz inkább a támadásokra helyezik a hangsúlyt. Ez kifejezetten komoly fejtörést okoz a védelem tagjainak, akiknek egyszerre kell a támadásokat segíteni, majd megálljt parancsolni a gyors ellencsapásoknak. Ebben a cipőben – pontosabban korcsolyában – jár a 21 esztendős Szabó Bence is, aki amellett, hogy az Erste ligás Fehérvári Titánok védelmének kirobbanthatatlan tagja, tavaly három mérkőzésen szerepelt már az EBEL-ben.

– Szeretnék oszlopos tagjává válni az EBEL-csapatnak, gólokat, asszisztokat, győzelmeket szerezni. Legfontosabb természetesen, hogy a csapat sikeres legyen, és minél több szurkolónak tudjunk örömet okozni. Stipsicz Bencével és Szabó Dániellel együtt nekünk hármunknak, mint fiatal magyar védőknek, mindenképpen az a célunk, hogy felfejlődjünk az előttünk álló példaképekhez, hogy a magyar jégkorong jövőjében is komoly szerepet tudjunk játszani.

A nyári forróságból jégre vágyó alakulat első felkészülési mérkőzését augusztus 10-én Cardiffban, a Devils ellen vívja a Volán – mindaddig marad az edzőterem, és a velejáró kőkemény munka.