Germán Tamás 7 perc alatt triplázott

A Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II 8. fordulójában az AFC Csákvár csapata igazi ünnepre érkezett a Szent Gellért Fórum Stadionba, hiszen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni találkozóval avatták fel a város vadonatúj létesítményét, melyen a hazaiak nyolc­gólos meccsen nyertek.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár 5-3 (3-0)

Szeged, 2000 néző

V: Csonka (Garai, Belicza)

Szeged: Takács J. – Kárász, Tóth G., Deák, Mohl – Oláh G., Jovanovic (Zvara, 87.) – Kóródi (Bitó, 85.), Germán, Varga Sz. – Gajdos (Andorka, 65.). Vezetőedző: Joao Janiero

Csákvár: Markek – Csató M. (Pratsler, 61.), Albert I., Tányéros – Mészáros D., Mim (Nándori, 46.) – Madarász, Deutsch L. (Kocsis B., 61.), Tamás N. – Daru, Baracskai. Vezetőedző: Visinka Ede.

Gól: Germán (23., 26. – 11-esből, 30.), Kóródi (76., 80.), ill. Baracskai (58.), Daru (70.), Tamás N. (90.)

A vendéglátók hosszú évek után foglalhatták el helyüket az új Dorozsmai úti stadionban. A szegedi gárda az NB III Közép csoportjának bajnokaként 2013-as kiesése után szerzett jogot az NB II-ben való indulásra a nyáron.

Az első negyedóra vége felé már próbálta beszorítani ellenfelét a szegedi gárda, de ez igazán nagy izgalmakat csak a 19. percben okozott, amikor többen is bevehették volna Markek Tamás kapuját, végül Kóródi Nándor ordító helyzetben a kapu előtt keresztbe előtte a labdát. A 23. percben Varga Szabolcs bal oldali beadásából Gajdos még a felső lécet találta telibe fejjel, de a kipattanót Germán Tamás 8 méterről már a kapu közepébe továbbította, 1-0. Majd a 26. percben Varga Sz. remek ütemben ugratta ki Gajdost, aki átesett Albert lábán, Csonka Bence játékvezető ugyan közel állt az esethez, de talán túl szigorúan büntetőt ítélt.

A 11-est a jobb felső sarokba küldte Germán, 2-0. Még nem volt vége a Germán-show-nak, a 30. percben egy 16-oson kívülre pattant labda került elé, nem sokat állítgatta, hanem egy pattanás után 18 méterről félmagasan, nagy erővel kilőtte a jobb sarkot, 3-0.

A szünet után valamelyest rendezte sorait a Csákvár, és az 58. percben Tamás Nándor szabadon vezethette kapura a labdát, majd beadott, és a védők mögül kibújó Baracskai Roland 5 méterről, előrevetődve, félmagasan fejelt a kapuba, 3-1. A 70. percben Kocsis négy védő között tálalt Daru Bence elé, aki 11 méterről a kapu közepébe lőtt, 3-2. Még mielőtt túlságosan élni kezdtek volna a csákvári remények, Kóródi a 76. percben mindezeket gyorsan lehűtötte. A félpályánál ugratta ki őt Varga Sz., egyedül gyalogolhatott be a 16-oson belülre, majd 12 méterről belőtte ziccerét, 4-2. A 80. percben duplázott Kóródi, kapu elé tört, és 11 méterről Markek mellett talált be, 5-2. A 90. percben jó üteműen indított újfent Kocsis B., és ezt Tamás N. 5 méterről passzolta be a kapuba, 5-3.