Fontos, de várható Alba-diadal Szegeden

Győzelmi reményekkel utaztak, végül nagy csatában hozták a papírformát, az Alba kosárlabdázói 88-80-ra győztek a Dél-Alföldön.

Szeged: Milisavljevic 7/3, Curry 15/9, Vágvölgyi 6/6, Krapic 25/15, Asbury 22. Csere: Kerpel-Fronius G. 3/3, Kerpel-Fronius B. 2, Mayer -. Vezetőedző: Srecko Sekulovic

Alba: Ljubicic 11/9, Guyton –, Markovic 19/3, Cupkovic 16/12, Csorvási 10. Csere: Govens 6, McDuffie 23/6, Molnár 3, Takács Milán –, Lukács N. –. Vezetőedző: Pethő Ákos

Háromnegyed órás csúszással indult a szegedi bajnoki, nem várt esemény miatt. A bemelegítésnél ugyanis leszakadt a gyűrű, a játékvezetők jelezték, addig nincs kezdés, amíg a rendezők nem orvosolják a problémát. A vendégek számítottak esélyesnek, még akkor is, ha három játékos csak a mérkőzést megelőző napon tudott edzeni, Molnár Márton, Keller Iván és Carlton Guyton vírusos megfázással küzdött, Molnár ráadásul 39 fokos lázzal is bajlódott a hét közepén.

Csorvási sikeres ziccerével indult az alföldi összecsapás, majd a következő akciók nem vezettek eredményre, a hazaiak Krapic hárompontosával kerültek előnybe. Sőt, Krapic ismét beköszönt kintről, erre Cupkovic válaszolt, aztán Markovic volt eredményes előbb távolról, majd bentről, 6-10. Curry csak egyik büntetőjét dobta be, Markovic a folytatásban is elemében volt, Cupkovic sem hibázta el közeli dobását, a hazaiak szakvezetője, Srecko Sekulovic időt kért, 7-14-nél.

Nem tudtak közelíteni a vendéglátók, Curry és Asbury révén mégis sikerült, tíz perc után 19-23-ra álltak a felek. McDuffie sikeres megoldásaira Curry mindig felelt, hármasával már a házigazdák vezettek, 34-33-ra. Igaz, nem sokáig, Cupkovic és McDuffie triplájával meglépett a Fehérvár, végül az SZTE döntetlenre mentette az első húsz percet, Minisavljevic hármasa és Krapic dudaszó előtt ziccerével, 41-41.

A nagyszünet után Csorvási volt aktív, aztán Asbury, majd Curry talált be. Cupkovic hármasa jól jött (43-47), a házigazdák pontosan tüzeltek, Vágvölgyi hirtelenjében két triplát szórt, Asbury ziccert dobott, 13 pontos hazai roham lezárásaként időt kért a fehérvári stáb, 56-47-nél.

McDuffie révén araszolt előre az Alba, Asbury korlátlan úr volt a palánk alatt, 61-49-re-re ellépett a Szeged, Markovic és Ljubicic jóvoltából közelített a Fehérvár, Sekulovic időt kért, 61-56-nál. Asbury nem hibázott, Govens is elkezdte gyártani a pontokat. McDuffie és Cupkovic megrázta magát, Markovic kosarával pedig már a vendégek vezettek, 68-70.

McDuffie magabiztos volt, mindent beszórt, a hazaiak Krapic révén tartották a lépést, őrizte az ötpontos differenciát a Fehérvár, Krapic vezérletével egalizált az SZTE, 78-78. Cupkovic, Markovic és Ljubicic rendezte le a nyitott kérdéseket, megérdemelten nyert az Alba, 80-88.

Eredmény:

SZEDEÁK–ALBA 80-88