Folytassa, Volán! – Évzárót tartott a fehérvári klub

Az idei évben öttusa-Európa-bajnokságot rendezett a Volán Fehérvár, májusban pedig világkupa-viadalt bonyolít le. A 2020-as nyári olimpián két versenyzővel szeretnék képviseltetni magukat.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Három évtizedes öttusás emlékek felelevenítésével kezdődött a Volán Fehérvár hétfő esti évzárója, majd Tóth István klubelnök köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a sportolók és az edzők áldozatos munkáját, valamint a szponzorok segítségét.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Büszkék vagyunk arra, hogy a 2018-as esztendőben sem maradtak el a sikerek az eredmények és a versenyrendezések tekintetében sem. Az év fő megmérettetése a júliusi székesfehérvári Európa-bajnokság volt, a kontinentális szövetség első embere, Dmitrij Szvatkovszkij komoly elismeréssel szólt ennek lebonyolításáról. Jövő májusban világkupa- viadalnak adunk majd otthont, az előkészületek már zajlanak a hazai szövetség, valamint a városgondnokság munkatársaival. Komoly felújítások kezdődtek öttusabázisunkon, a Börgöndi úti létesítményben, lépésről lépésre haladunk előre. Nemes céljaink vannak az elkövetkező két év tekintetében. A város egyetlen olimpiai bajnoka, Vörös Zsuzsanna klubunk kötelékében szerzett ötkarikás aranyérmet Athénban 2004ben, nagyon remélem, 2020-ban Tokióban két versenyzővel képviseltetjük magunkat, és sportolóink eredményesen szerepelnek. Öröm, hogy Demeter Bence ott volt minden világversenyen, a Los Angelesben rendezett világkupán ezüstérmes lett, Kovács Sarolta csapatban világbajnoki címet szerzett – zsinórban a harmadikat – Mexikóvárosban. Saci egész évben kiegyensúlyozottan teljesített, joggal választották meg az év legjobb hazai női pentatlonistájának – mondta Tóth István.

Bretz Gyula, a honi szövetség elnöke kiemelte, a Volán Fehérvár régóta erős bástyája a hazai öttusasportnak, míg Mészáros Attila, a város alpolgármestere köszönetét fejezte ki a sportolók, edzők és klubvezetők áldozatos munkájáért. Jelezte, ahogy eddig, úgy ezentúl is minden támogatást megadnak a fehérvári viadalok nívós megrendezéséhez, valamint a sikeres szerepléshez. A szakosztály igazgatója, Vörös Zsuzsanna is kiemelte az idei sikereket, továbbá áldott, békés ünnepeket kívánt mindenkinek. Két fi lm kockái pörögtek a kivetítőn: az első a volánosok idei esztendejét mutatta be, a második pedig a magyar öttusa történetét dolgozta fel, több székesfehérvári főszereplővel.

Az est folyamán átadták a legjobb sportolóknak járó elismeréseket. Az ifiknél Szűcs Dóra és Tamás József, az utánpótlásban Kalincsák Eszter és Bernáth Bálint vehette át a serleget. Később a felnőtteknél legeredményesebb Kovács Saroltát és Demeter Bencét köszöntötte a klub ügyvezetője, Sárvári László.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS