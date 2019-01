Egy győzelem, egy döntetlen a PAFC utánpótlás csapatainak mérlege

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia két korosztályos csapata is osztrák ellenféllel szemben mérte fel, hol is tartanak a téli időszakban.

Az U15-ös és az U16-os gárda is az FC Flyeralarm Admira korosztályos együtteseivel mecscselt. A fiatalabbak 3-1-es félidő után 5-1-re nyertek. Bakti és Gruber is kétszer volt eredményes, valamint Mitring is betalált az osztrákok hálójába. „Egy jó iramú találkozón a labdarúgóim megvalósították csapat- és egyéni szinten is azt, amiket kértem tőlük.” – értékelt Székely Gábor vezetőedző. Az U16-os alakulat vezetett ugyan az első félidőben Kófiás góljával, az Admira egyenlíteni tudott, így 1-1-el zártak a felek.