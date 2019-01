Egy félidőnyi jó játékot hozott az Alba Fehérvár

Az első félidő szoros volt, aztán egyre jobban ellépett, végül könnyedén nyert a KTE- Duna Aszfalt kosárcsapata.

KTE-Duna Aszfalt–Alba Fehérvár 94-79 (24-26, 26-20, 22-8, 22-24)

Kecskemét, 1000 néző, vezette: Cziffra Cs., Praksch P., Rácz Zs. (Balogh L.)

Fehérvár: Zeno 9/9, Free­man 22/18, Keller 8/3, Lóránt 7, Heath 11. Cserék: Cabezas 5, Tóth P. 2, Bullock 11, Filipovics –. Vezetőedző: Jesus Ramirez.

Az új irányító, Carlos Cabezas a társakhoz hasonlóan szorgalmasan melegített a Messzi István Sportcsarnokban. Jesus Ramirez vezetőedző elsőként vele beszélgetett, majd a csapatkapitánnyal, Lóránt Péterrel diskurált hosszasan, mikor az együttesek befejezték a melegítést. Wittmann Krisztián középtávolijával indult a találkozó, Milos Dimic triplázott, Heath duplája és Lóránt hármasa is célt ért, gyorsan egyenlített az Alba, sőt, Freeman kosarával már vezetett is, 5-7. Keller Iván sem hibázott kintről, Dimic bentről, később Molnár Márton is eredményes volt. Dramicanin hármasával már a hazaiak vezettek, Heath zsákolással egalizált. Ramirez kettős cserét hajtott végre, Heath és Freeman leült, Bullock és Tóth Péter érkezett. Keller újabb hármast dobott, aztán Freeman pontjaival ötre nőtt a vendégek előnye, 14-19.

A magyar állampolgársággal is rendelkező, Eb-szereplő center, Karahodzic palánkos triplája után felugrottak a helyi hívek, majd Dramicanin pontjaival egészen közel zárkóztak, 20-21. Cabezas is pályára lépett, gyorsan berámolt három pontot, majd Filipovics is érkezett a parkettre. A hazaiaknál Derasimovic, a vendégeknél Freeman és Zeno ügyeskedett, az első negyed végén 24-27 állt a táblán. Bullock elhibázta büntetőit, Heath zsákolt, Green mintaszerű hármast hintett, Dimic sem tétlenkedett, a túloldalon Free­man remekelt, mindent beszórt, a hazai tréner, Forray Gábor időt kért, 29-36. Dramicanin hozta közelebb a hazaia­kat, aztán Molnár Márton is betalált, Ramirez érthetően időt kért. Wittmann hármasával előbb egyenlített a KTE, Dimic ziccere után fordítottak az alföldiek, 42-40. Freeman jóvoltából tapadt az Alba, a házigazdáknál Dimic nem tudott rontani, félidőben 50-47-re vezetett a Kecskemét.

Green alapvonali hármasa indította a második félidőt, Dramicanin és Derasimovic pontjaival tisztes különbségre tett szert a KTE, a vendégek nem találták a ritmust, 58-49. Freeman előbb labdát adott el, majd hármassal jelentkezett, Dimic azonnal válaszolt. Nem tudott közelebb férkőzni a Fehérvár, tízre hízott a különbség, ami nem sok jóval ke­cseg­tetett, 62-52. Sőt, Wittmann is eredményes volt, Derasimovic révén pedig közel húsz ponttal elléptek az alföldiek, akik három negyed után 72-55-re vezettek. A folytatásban is ők domináltak, Zeno ugyan beköszönt kintről, Bullock mindent elrontott, de a többiek sem brillíroztak, 85-62. Húszon belülre érkezett a Fehérvár, de a vendéglátók végig kézben tartották az irányítást, és győztek 94-79-re.