Dobogós helyezéssel indított Kovács Bálint

Harmadik helyen végzett a fehérvári motoros az IDM Suzuki Cup szezonnyitó futamán.

Álomszerű kezdés után hasonló folytatásban reménykedett Kovács Bálint a német gyorsaságimotoros-bajnokság betétfutamában, miután a két időmérő edzésen is a leggyorsabb volt a hírhedt Lausitzringen. A mindössze 17 esztendős pilóta 187 ezreddel bizonyult jobbnak a hazai pályán versenyző Danny Märtznél az első időmérőn, majd a másodikban is csak a hátát nézték a fehérvári tehetségnek. Élesben ugyan két pozíciót rontott Kovács, de a leintésekkor így is harmadikként haladt át a célvonalon.

– Úgy gondolom, nem volt ez egy rossz hétvége a számomra, mind a két futamon a harmadik helyre sikerült behozni a motort – mondta az IDM Suzuki Cup tavalyi bronzérmese. – Sok munka vár ránk azonban a következő versenyig: új beállítást kell keresnünk, valamint nekem is fejlődnöm kell a kanyarokban és a féktávoknál egyaránt. Tavaly itt nem sikerült pontot szereznem, most viszont kétszer is felállhattam a dobogóra, így mindenképp elégedett vagyok az eredménnyel. Azon dolgozom, hogy legközelebb ennél is jobban szerepeljek.