Csákváron is elindult a játékoskeringő

A megszokottak szerint folyik a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II-ben szereplő Aqvital FC Csákvár téli felkészülése

Két komoly hírre virradtak játékoskeret szempontjából a csákvári szurkolók, hiszen a nyáron érkező belső védő, Csató Martin a Vasashoz igazolt, míg a Puskás Akadémiától kölcsönben szereplő Skribek Alen a másodosztály feljutást érő első két helyére hajtó Budafoki MTE játékosa lett, szintén kölcsönben.

– A Csákvár egy különleges közege a magyar labdarúgásnak, ilyen családias hangulatú, baráti profi klub nem igen van másik az országban. Mindennap öröm volt kijönni a pályára, függetlenül attól, hogy meccs vagy éppen „gyötrő” edzés szerepelt a programban – nyilatkozta Csató a klub honlapjának. – Bár az elkövetkező négy évben mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Vasassal minél jobban szerepeljünk, s kiharcoljuk az NB I-be jutást, azért a szívem egy része itt marad Csákváron – zárt a 25 éves futballista.

A jelenlegi helyzetről és az eddigi felkészülésről Visinka Ede, a csákváriak vezetőedzője nyilatkozott lapunknak.

– Skribek Alen sorsáról a Puskás Akadémia FC „döntött”, úgyhogy ezt nem is kommentálnám hosszabban, de biztos vagyok benne, hogy a játékos jövőbeni fejlődését pozitívan szolgálja majd ez a változás. Csató Martin esetében pozitív visszajelzés számunkra, és az általunk végzett munkát illetően, hogy miután nyáron úgymond nagyon mélyről kezdte meg a munkát, a csapattal együtt ő is egy nagyon jó őszi szezont produkált. Most végül így döntött, természetesen sok sikert kívánunk a további pályafutásához.

A Puskás Akadémia FC-vel való együttműködés Skribek transzferjén kívül további változásokat is eredményez a keretben.

– Nándori Botond és Deutsch László felkerült a PAFC első csapatához, így ők most is velük vannak edzőtáborozni, míg hozzánk az NBIII-as csapattól érkezett három játékos Posztobányi Patrik, Papp Milán és Vörös Tamás személyében. Ők velünk lesznek most három hétig, edzőtáborba is jönnek majd, valamint a Csákvár U19-es csapatából Varga Zsombor is teljes értékű csapattag innentől kezdve. Ő most még kisebb sérüléssel küzd, de amint felépül, számítunk a játékára.

– A felkészülés rendben elkezdődött, az említett sérülésen kívül mindenki egészséges, mindenki motivált. Két hétig itt fogunk készülni, 17-én edzőmérkőzést játszunk a Tatabánya ellen (a végleges helyszín egyelőre kérdéses, jövő hét közepén várható biztos információ – a szerk.), majd 21-én utazunk a spanyolországi edzőtáborba. A játékfilozófiánk sem fog változni a folytatásban, ugyanolyan fiatalos lendülettel, motiváltan lépünk majd pályára. Az MLSZ által küldött kimutatásból is kiderült, hogy bár az MTK „vezet”, ők és a mi csapatunk biztosítja messze a legtöbb játéklehetőséget a fiatal játékosok számára, ez pedig természetesen a jövőben is így lesz. DNCS