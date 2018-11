Claudine Mendyt nehezen tudták tartani a debreceniek

Az Alba Fehérvár színvonalas összecsapáson győzte le a DVSC együttesét a franciaországi Eb előtti utolsó bajnokin a női kézilabda K&H Liga 9. fordulójában.

Alba Fehérvár KC– DVSC-Schaeffler 30-26 (16-13)

Székesfehérvár, 600 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

AFKC: Györkös – Májer 3, Nascimento 5 (1), Zsilinszkajtye 1, Mendy 8, Gorsenyina 3, Pelczéder 3. Csere: Mistina (kapus), Temes 7 (4), Boldizsár, Sztankovics, Szarka A. Vezetőedző: Deli Rita.

DVSC: Oguntoye – Varsányi 1, Kovács A. 6, Grigel 4 (1), Bordás, Deszpotovics 2, Vantara-Kelemen 7. Csere: Szabó D. (kapus), Zamfirescu 1, Bulath 2, Tóvizi 2, Punko 1, Arany. Vezetőedző: Pal Oldrup Jensen.

Hétméteresek: 7/5, ill. 2/1.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

A felek számára komoly tétje volt a mérkőzésnek, hiszen a kilencpontos együttesek csatájának győztese közel kerülhetett a két BL-szereplő mögött tömörülő csoporthoz. Régi ismerőst köszönthettek a fehérvári szurkolók, a csapatok bemutatásakor nagy tapsot kapott a vendégek mestere, Pal Oldrup Jensen, aki 2012 és 2014 között a Fehérvár női gárdáját irányította.

Nagy lendülettel indított mindkét brigád, de az 5. percre már négygólos előnyt kovácsolt az AFKC. Jensen rögtön reagált erre, a norvég tréner időt kért, ez pedig jót tett az övéinek. Összeszedettebbé vált a Loki játéka, a hajdúságiak fokozatosan dolgozták le hátrányukat. A 15. percre aztán siker koronázta erőfeszítéseiket, igaz, ehhez az is kellett, hogy a fehérvári gépezetbe több hiba is csússzon. Kisebb kihagyás után azonban a Deli-­tanítványok is elkapták a fonalat, és a rendkívül agilisan játszó Claudine Mendy eredményességének köszönhetően háromgólos Alba-vezetéssel mehettek pihenőre a felek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szünet utáni fordulópont az volt, amikor Mistina Kitti előbb bravúrral hárította Vantara-Kelemen Éva ziccerét, majd az indításból a végig lendületesen kézilabdázó Temes Bernadett betalált. A folytatásban egyszer sem lehetett érezni, hogy hullámvölgybe kerültek volna a hazaiak, ám akadtak pillanatnyi kihagyások, így zsinórban négyet lőtt és fel is jött egy gólra a DVSC. Szerencsére azonban ez az állapot nem tartott sokáig, és újra három-négy gólos fórral meneteltek a lányok a győzelem felé. Az 51. perctől kezdve akár hátra is dőlhettek volna a szurkolók, hiszen ekkor már zsebben volt a meccs. A lefújáskor zúgott a vastaps, megérdemelten győzött a Fehérvár.

– Egy jó Debrecentől tudtunk nagyon értékes pontokat szerezni. Fegyelmezetten játszott a csapat, sok gólt lőttünk lerohanásból, és ami a legfontosabb, hogy nem voltak hullámvölgyeink, ugyanis támadásban mindig valaki át tudta venni a vezér szerepét. Ma több vezérünk is volt, így mindenképpen dicséret illeti a csapatot – nyilatkozta Deli Rita vezetőedző.