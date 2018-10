Büntetett a Vidi FC

A Mol Vidi FC magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott a PAOK Szaloniki felett a labdarúgó Európa-liga L csoportjának harmadik fordulójában. Marko Nikolics büszke harcosaira, Stopira pedig a fodrászát dicsérte a találkozó után.

A 12. percben Huszti Szabolcs, majd a 44. minutumban Stopira is betalált a PAOK Szaloniki kapujába. A fehérváriak szervezetten, fegyelmezetten futballoztak a görög bajnokságot veretlenül vezető fekete-fehérek otthonában, s napra pontosan hat év után újra nyerni tudtak az Európa-liga csoportkörében. Ezzel a Vidi teljesen nyílttá tette a versenyfutást a kvartettben, a 9 pontos, Chelsea mögött a Vidi, a PAOK és a BATE is három ponttal áll.

– Köszönöm a szurkolóknak a támogatást és a csapatnak a kiváló hozzáállást és játékot. Jó meccset játszottunk egy erős együttessel, amely magas színvonalat képvisel – értékelt Marko Nikolics, a Mol Vidi FC vezetőedzője. – A PAOK három-négy játékosa hiányzott az alapcsapatból, de később beálltak, s azt is kezelni tudtuk. Korábban is mondtam, hogy nem elégedhetünk meg azzal, hogy itt vagyunk, eredményeket szeretnénk elérni. Taktikailag tökéletesen futballoztak a játékosok, fegyelmezettek voltak, igazi harcosok. Ami a november 8-i visszavágót illeti, a mostaninál is sokkal nehezebb dolgunk lesz, hiszen a görögök most már ismerik a játékunkat, a játékstílusunkat. Azt, hogy ez volt-e az eddigi legjobb meccsünk, amióta a klubnál vagyok, nem tudom megválaszolni, egyrészt mert már számos jó összecsapáson túl vagyunk, másrészt mert ennek a történetnek még nincs vége – fogalmazott a tréner.

A görögök edzője – aki több meghatározó játékosát sem nevezte a kezdőbe a Vidi ellen – magára vállalta a felelősséget.

– Nagyon rosszul játszottunk, a hozzáállásunk teljesen hibás volt. Nem koncentráltunk tökéletesen, talán túl magabiztosak voltunk – vélekedett Razvan Lucescu. – Ez teljes mértékben az én felelősségem, más üzenetet kellett volna küldeni a csapat felé. Ami az összeállításunkat illeti, nem számíthattam minden labdarúgóra, de valószínűleg változtatnom kellett volna a rotáción. A Vidi nagyon szervezett volt védekezésben, remek csapatról van szó.

A Vidi bal oldali védője, egy remekbe szabott szöglet után fejelt a PAOK kapujába.

– Az edző is elmondta, nyerhetünk, győzni jöttünk ide, és meg is csináltuk, amit kellett – mesélte a zöld-foki-szigeteki hátvéd, Stopira, aki természetesen váltott pár szót válogatottbeli csapattársával, a PAOK védőjével, Varelával. – Azt mondta, tudták, hogy nem lesz könnyű ellenünk. Jó volt a hozzáállásunk, és meg is nyertük a meccset, örömmel fogadtam a gratulációját. Mesélte, hogy a többiek figyelmét is felhívta arra, hogy vigyázzanak a fejeseimmel, úgyhogy nem örült, hogy betaláltam. Sajnálom, de ez a munkám. Ő az egyik legjobb barátom, meccs után mezt is cseréltünk.

Stopira arra is kitért, hogy a november 8-i, budapesti összecsapáson is legyőzhetik a Szalonikit, akár a begyakorolt pontrúgásokkal.

– Mindig jó érzés, ha góllal tudsz segíteni. De a legfontosabb, hogy nagyon fegyelmezett és egységes maradt végig a csapat. Mindenki láthatta, mire vagyunk képesek. Azt hiszem, méltón képviseljük a magyar labdarúgást, erre mindenki büszke lehet. Akár ennél nagyobb dolgokat is elérhetünk, ha hiszünk magunkban. Nagy álmunk, hogy továbbjussunk a csoportból.

Stopira – ahogy mindig – most is extra-frizurával lépett pályára. Mostani hajkoronáját a francia csapattárs, a meccsen gólpasszt adó Loic Nego alkotta.

– Már meg is jegyezte, hogy fizetnem kell, ha gólt szerzek az általa kreált frizurával. Az UEFA honlapján is megjelent már, hogy talán az én frizurám a legjobb az Európa-ligában – nevetett Stopira.

A fehérváriak pénteken, hajnali 4 órára értek Budapestre, majd szombaton négy és fél órán át buszoznak Kisvárdára, ahol vasárnap 17 órakor az OTP Bank Liga 12. fordulójában vendégeskedik a Vidi. Remélhetőleg újabb győzelemmel térnek majd haza.