Az új edző bemutatásával még várnak a Mol Fehérvár FC-nél

Hétfőn jelentette be az NB I.-ben legutóbb nyolcadik ezüst­érmét szerző Mol Fehérvár FC, hogy szerződést bontott Joan Carrillóval. A spanyol vezetőedzőnek egyelőre még nem volt utódja a Vidi kispadján.

Egy ezüstéremre futotta a Mol Fehérvár FC labdarúgó-csapatának erejéből a 2019/2020-as idényben. A magyar kupá­tól az elődöntőben búcsúzott a Vidi, a nemzetközi porondról pedig villámgyorsan lependerült, az Európa-liga második selejtezőkörében esett ki. Az aranyért reménytelen harcot vívott a Ferencvárossal a szezont Marko Nikolics irányítása alatt kezdő, majd november végétől Joan Carrillo-val harcoló Mol Fehérvár FC.

– Az utolsó, ZTE elleni bajnokink hűen tükrözte a csapat legutóbbi, 2019-2020-as egész szezonját, hiszen nagyon sok olyan meccsünk volt, melyen jól futballoztunk, fölényben játszottunk, vezetést is szereztünk, aztán a végén valami mégis kisiklott – tekintett vissza a Vidi középpályása, Pátkai Máté. – Többek között ezért is van az, hogy mindent figyelembe véve egy sikertelen szezonon vagyunk túl. Sajnos sem a kupában, sem pedig a bajnokságban nem sikerült odaérnünk az első helyre. A következő idényben abban mindenképp előre kell lépnünk, hogy azokat a meccseket, amelyeken fölényben futballozunk – biztos, hogy sok ilyen lesz – minél előbb le kell zárnunk. A 12 csapatos bajnokságot egyébként jónak tartom, láthattuk idén is, hogy gyakorlatilag az utolsó percig hatalmas csata volt a dobogóért és a kiesés elkerüléséért is, minden csapat végig nagyon éles volt.

Az előrelépés szabadságát garantáló erőt és koncentrációt pedig új vezetőedző teremtheti meg. No de ki lesz az? A kérdés költői, választ csak a klub hivatalos bejelentése adhat, de találgatásokból nincs hiány. Akadt a futballbarátok népes táborában, aki a Girondins Bordeaux kispadjáról felálló Paulo Sousa visszatérését vizionálta, s volt, aki tudni vélte, Pintér Attila érkezik. A Zalaegerszegi TE tulajdonosa, Végh Gábor és sportigazgatója, Sallói István sem titkolta, hogy a ZTE-t benntartó Márton Gáborral is egyeztetett a Vidi. A legfrissebb pletykák arról szólnak, hogy a német-holland Peter Hyballa irányíthatja a szakmai munkát Fehérváron. A Dunaszerdahely korábbi trénerét a napokban menesztették a holland másodosztályban szereplő, a visszajutást célként kitűző NAC Bredától. A 44 éves szakember legutóbbi állomáshelyén élesen kritizálta a NAC belga sportigazgatóját, amiért nem igazol jó játékosokat.

Apropó játékosok. Az augusztus 15-én rajtoló 2020-21-es szezonra való felkészülést július 13-án kezdő Vidi nem szerződtetett még játékost. Kovács Zoltán sportigazgató a múlt héten jelezte: 3-4 labdarúgó érkezhet a nyáron, a szeptember 22-ig tartó átigazolási időszakban. A csakfoci.hu értesülése szerint azonban hamarosan grúz támadót szerződtet a Vidi. Budu Zivzivadzét 2022 nyaráig szerződés köti a Mezőkövesd Zsóry FC-hez, ettől függetlenül a fehérváriak kivásárolnák a csatárt. A háromszoros georgiai válogatott Zivzivadze nyolc góllal és öt gólpasszal zárta a legutóbbi élvonalbeli idényét.

Ami a távozókat illeti: Már nem csupán Tamás Krisztián neve merült fel, mint a Budapest Honvéd leendő játékosa, hanem Futács Márkóról is tudni véli a zuhanyhíradó, hogy kispesti mezt ölt. S nem kizárt, hogy az észak-macedón válogatott, Boban Nikolov is piros-feketébe öltözik. Azonban a középpályást az olasz Genoával hozták hírbe.