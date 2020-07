Az örök bajnok előtt tiszteleg

Nyugodtan mondhatjuk, hogy Kaufer Tamás neve ismerősen cseng nemcsak Fejér megyei, hanem országos szinten is az amatőr futók között. A megszállott hosszútávfutó ezúttal példaképe, Balczó András olimpiai, és világbajnok öttusázó nyomában fedezte fel a mára már kissé feledésbe merült „Balczó-kört”.

– Öt évvel ezelőtt találkoztam először Balczó Andrással, aki vendége volt a Vérteskozma Rock ’n Roll Futóversenynek, és megadta azt a megtisztelő lehetőséget, hogy otthonába is látogatást tehettem – tudtuk meg. – Egész élete számomra példaértékű, mindig olyan motivációt adott az életem, és a pályafutásom során, melyet időnként elő kell vennem. A róla szóló Küldetés című filmben benne van mindaz, ami nekem a bibliát jelenti. A felkészüléseim, és a nehezebb versenyeim során sokat segített abban, hogyan tudom leküzdeni a nehézségeket. Nem véletlenül használom szlogenként mondását: „Az örömmel végzett futás a test imája.”

Így aztán különösebb meglepetést nem okozott azzal Kaufer Tamás, hogy már régen a bakancslistájának tervei között szerepelt az öttusázók által jól ismert „Balczó-kör” felfedezése, amely rendkívüli megerőltetéssel jár. A legenda ugyanis nemcsak a fővárosban, hanem a mátraházi edzőtábor környékén is – innen két kilométerre található Kékestető – kialakította a maga edzőtávját.

– A budapesti futóköröket jól ismerik a futók, ezekről komoly térképek vannak, ám engem jobban érdekeltek a mátraházi körök. Két körről beszélünk, egy két, és egy tíz kilométeres távról, de ezekről többféle alternatíva is elhangzott futóberkeken belül. Balczó András a hetvenes években futott itt, természetesen megkérdeztem őt is. Erre azt felelte: „Én mindenfelé futottam! Óriási megtiszteltetés, hogy köröket neveztek el rólam.” Kaufer fellelt régi térképeket, valamint beszélt az edzőtáborral is.

– A „kis kört” meg is találtam, ellenben a „nagy kör” továbbra nyomozásom alatt van, mivel eléggé ellentmondó információkat kaptam az útvonallal kapcsolatban. A „kis kör” – amely a tábor előtti parkolóból indul – egyik fele, az odaút tökéletesen járható, visszafelé megtaláltam az ösvényt, amely egy nehezen járható, gazzal benőtt csalánosba vezetett. Az útnak még vannak maradványai, de ezt végig tudtam járni.