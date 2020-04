Az online térben rendezik meg az idei Sportmajálist

Rendhagyó módon ezúttal a képernyő előtt égethetik a kalóriákat és formálhatják testüket azok, akik a fehérvári Sportmajális keretén belül szeretnének újfajta mozgásformákkal találkozni.

A 2011-ben induló kezdeményezés szervezőit is komoly kihívás elé állították a koronavírus-járvány miatti korlátozások, végül azonban sikerült megoldást találni a szervezés hogyanjaira. Több sporteseményhez hasonlóan ezúttal is a technológiát hívták segítségül, és május 1-jén 9 és 16 óra között a www.szekesfehervar.hu/sportmajalis oldalon lehet majd követni azokat a szakembereket, akik 50 perces blokkokban mutatják be az általuk végzett mozgásformákat.

Az online Sportmajális résztvevői közül Cristina Porres Mormeneo, a Székesfehérvári Balett Színház részéről balettalapú erősítő tornát mutat be az egész család számára, Horváth Balázs a saját testsúlyos intervall edzés rejtelmeibe kalauzolja el az érdeklődőket, Horváth-Polgár Dóra pilates edzést tart, Müller Judit jógázni hívja az elszántakat, Rozs Gergely pedig a calisthenics edzést mutatja be. Ezenkívül Rusznák Renáta izomformáló, valamint állóképességet és mozgáskoordinációt fejlesztő edzésén és Wang Arnold alakformáló és zsírégető tréningjén lehet majd részt venni – virtuálisan.

Aki pedig ezután is további tippeket szeretne kapni, melyek a leghatékonyabb módjai az otthoni testmozgásnak, annak a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozói, az Alba Fehérvár kézisei és kosarasai, valamint a MOL Fehérvár FC labdarúgói mesélnek személyes tapasztalataikról.