Amíg a takaró ér…

Megkondultak a vészharangok minap a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 13. helyén végzett Martonvásári SK csapatánál. Patkós Csaba vezetőedző év végi értékelése kiverte a biztosítékot a helyi vezetőknél. Most Tóth Balázzsal, a MartonSport Kft. ügyvezetőjével készített interjúnkat olvashatják.

Némi adalékul szolgáljon, hogy a Martonvásár az utóbbi tíz évben nem zárt a hetedik helynél rosszabb pozícióban, 2006-ban bajnok lett, 2012-ben és 2013-ban pedig bronz­érmes. Éppen ezért érte váratlanul a megye labdarúgását jól ismerő szurkolókat az idei „szégyenletes teljesítmény” – ahogy a martoniakat 19 éve irányító Patkós Csaba vezetőedző fogalmazott.

Tóth Balázs, a Marton­Sport Kft. ügyvezetője úgy vélte, hogy az olvasókban olyan téves elképzelés alakulhat ki, miszerint a város vezetése nem támogatja a helyi sport­életet. Ezért tiszta vizet szeretett volna önteni a pohárba.

Mennyire van beleszólása a MartonSport Kft.-nek a sportklub, a szakosztály életébe?

– Az önkormányzat még 2014-ben alakított egy társaságot, amely elsősorban a taós sportlétesítmények megvalósítását pályázza meg, amelyek sikeresen be is következtek, valamint felvállalta az utánpótlás-nevelést a labdarúgó-, illetve a kézilabda-szakosztályokban – kezdte Tóth Balázs. – Mindkét sportágban önálló jogi személyként van jelen egy-egy klub, a fociban a Martonvásári SK, míg a kéziben a Martonvásári SE – ők a felnőttek versenyeztetést vállalták fel. Patkós Csaba a MartonSport Kft. felügyelete alá tartozó utánpótlás megbízott edzője, szakosztályvezetője, és emellett a másik sportszervezet csapatának is ő a vezetőedzője. Elismerésre méltó, amit Csaba letett az asztalra az évek során. Elhivatott szakember, akinek érdeke, hogy jó felnőttcsapata legyen a településnek. Sajnos a Martonvásári SK ereje elfogyott, ezért került ilyen helyzetbe.

Miért csak most reagálnak Patkós Csaba nyilatkozatára, hiszen a vezetőedző egész évben ama elkeseredésének adott hangot, hogy pénzügyi, illetve létszámproblémákkal küzdenek?

– Ez így is van, forráshiánnyal küzdenek. Kápolnai Csaba elnök eddig egyedül finanszírozta a működésüket, a továbbiakban már ezt nem tudja garantálni. Az önkormányzat konkrét pénzbeli segítséget is nyújt, ez az összeg az idén 3,1 millió forint volt, emellett a sportlétesítmény fenntartására további 7 millió forintot költött – ez a felnőtt-labdarúgócsapatnak egy fillérjébe nem kerül. Tisztában vagyunk vele, hogy az amatőr labdarúgás mára irdatlan mennyiségű forrásokat igényel. Polgármesterünk, Szabó Tibor vállalta, hogy a környező vállalkozókat „körbekérdezi”, ki az, aki be tudna szállni a csapat működtetésébe. Sajnos azonban nem akadt olyan, aki támogatta volna a gárdát. Az önkormányzatnak további lehetőségei nincsenek, mivel nálunk nincsenek olyan nagy cégek, amelyek az iparűzési adó megfizetésével pluszbevételt generálnának. Addig kell nyújtózkodni, amíg a takaró ér…

Mi várható ezek után? Értesülésünk szerint a Tordas csapatával fuzionálnak, a hazai mérkőzéseknek pedig Martonvásár ad otthont?

– Van alapja a hírnek, mivel a Tordas elnöke tényleg megkeresett minket. Ennek a vonzatait vizsgáljuk most, amennyiben lesz erre mód, akkor a gyakorlatban is megvalósulhat ez az elképzelés.