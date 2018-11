Akárcsak a vb-n, most is gyorsan eldöntötték a kazahok az összecsapást

A Négy Nemzet Torna első mérkőzését a magyar válogatott Kazahsztán ellen játszotta, és három percen belül kapott három találatnak köszönhetően kikapott.

Kazahsztán válogatottját jól ismerjük, ráadásul 2019. április 29-től Asztanában rendezik a Divízió I-es világbajnokságot, így a leendő házigazdával meccselt válogatottunk. A kazahok kísérleti kerettel érkeztek a tornára, ez a garnitúra igazán a jövő évi Universiadéra készül. A csapatban csak elvétve találunk játékosokat a Barisz Asztana KHL-csapatából, illetve a VHL-es Szariarka Karagandából és Torpedo Uszty-­Kamenogorszkból, a nagy többség a kazah bajnokságból verbuválódott. A legtöbb hokist a legjobbak távollétében a Nomad Asztana adja.

Az első öt percben élesebbnek látszottak a vendégek, és meglepő módon sokat korcsolyáztak a folytatásban is. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy csapatunknak is még össze kell szoknia, ezt még tetézte a korai időpont is – 16 órakor kezdődött a meccs. Arra számítottak a szakemberek, hogy nem lesz egyszerű dolga a magyar együttesnek, főleg annak tudatában, hogy az ellenfél tele volt 1996–97-es születésű fiatalokkal, akiknek két komolyabb lehetőségük is volt az első húsz percben, és többet is lőttek kapura. A mi támadójátékunk pedig nem volt túlságosan hatékony, és ez megbosszulta magát a későbbiekben. A tetejébe Sofron István a harmad hajrájában egy kezére bombázott korong után kéztörést szenvedett.

Nem nagyon volt benne a meccsben, hogy szinte három percen belül eldöntsék a kazahok a találkozót. A 21. percben az első harmadból áthúzódó emberhátrányban volt csapatunk, Pozsgai Tamás még nem tért vissza, Arkagyij Sesztakov lövése után a kipattanót már Kirill Szavitszkij értékesítette, 0-1. Majd egy percen belül újabb találatoknak örülhettek a fehér mezesek, sakk-matt helyzetet teremtettek Bálizs Bence ketrece előtt úgy, hogy védőink lemaradtak, kegyetlenül rossz volt a játékosok közötti kommunikáció, és előbb Valerij Gurin, majd Andrej Jakovlev lőtt finom mozdulattal a hálóba, 0-3. Ez­után természetesen időt kért Jarmo Tolvanen, ezzel valamelyest rendezettebbé vált a játékunk, és Kóger Dániel, valamint Kevin Wehrs lökete már megmozgatta Bojarkint.

A záró harmad elején Nagy Gergőnek volt egy akción belül két nagy helyzete, de Bojarkinon nem tudott kifogni. Nem vitás: ekkorra melegedtek be játékosaink, és meg is lett a hőn áhított találat. Az 52. percben rengeteget dolgozó Nagy Gergő passzolt vissza Szirányi Bencéhez, és a korábban a Fehérvár AV 19-et, most pedig a DVTK-Jegesmedvéket erősítő bekk 9 méterről a bal alsó sarokba bombázott, 1-3. Az utolsó percre levitte kapusát Tolvanen, de a végén még örülhetett a magyar csapat, hogy nem kapott gólt…

– Csalódott vagyok, annak ellenére, hogy volt néhány biztató dolog, de még messze vagyunk attól, amit szeretnénk játszani. Ma nem mozgattuk jól a korongot, látszik, hogy bár a szezon közepén vagyunk, még nem álltunk igazán össze – értékelte a meccset a magyarok szövetségi kapitánya.

JEGYZŐKÖNYV

Magyarország–Kazahsztán 1-3 (0-0, 0-3, 1-0)

Budapest, Tüskecsarnok, 960 néző Vezette: Kincses, Pálkövi Zs., Pálkövi B., Árkovics G

Magyarország: Bálizs – Stipsicz, Dudas, Kóger D., Hári J,, Bartalis – Wehrs, Szabó D., Sarauer (1), Sofron, Nagy G. (1) – Szirányi 1, Kiss D., Galló, Vas J., Bodó – Terbócs, Pozsgai, Somogyi, Nagy K., Magosi. Szövetségi kapitány: Jarmo Tolvanen

Kazahsztán: Bojarkin – Pelevin, Salapov, Nyikulin, Szavitszkij 1, Sesztakov (1) – Nurgilejev, Sztepanenko, Grenc, Korolinszkij, Panyukov – Ibrajbekov, Klescsenko, Gurin 1, Gurkov (1), Petuhov (1) – Alekszandrov (1), Polohov (1), Nekrjacs, Boriszevics, Jakovlev 1. Szövetségi kapitány: Jurij Mihajilisz

Kiállítás: 6, ill. 4 perc

Kapura lövés: 33-36