Szombaton rendezik a K&H Mozdulj! velencei-tavi úszónapot, amelyen Molnár István 85 esztendős nyugalmazott testneveléstanár is az indulók között lesz.

A mozgás szeretete kortól és nemtől független, erre pedig mi sem jobb példa, mint a korábban Mór Sportjáért kitüntetésben is részesült Molnár István. Immáron hatodik alkalommal – nemegyszer legidősebb indulóként – vesz majd részt az eseményen, ahol nagyszerű hangulat várja a sportolni vágyókat.

– Nem is egy versenyről, sokkal inkább egy baráti összejövetelről van szó. Egy jó bulinak tartom, ahol a hangulat mellett az egészségmegőrzés fontosságára is felhívhatjuk a figyelmet.

A móri tollaslabdaélet elindításában is kulcsszerepet játszó úr sok más emberben is elültette a mozgás szeretetét.

– Egyik legnagyobb élményem a versenyeken az volt, mikor volt tanítványokkal találkoztam, hiszen ez is azt mutatta, hogy sikerült több emberrel is megszerettetnem a mozgást és az egészséges életmódot. Jómagam hetente háromszor járok úszni a móri úszóegyesülethez, ezzel is frissen tartva magamat az év folyamán.

Az eseményen több hosszból lehet választani, 500, 1500, 3000 és 6000 méteres távokat jelöltek ki a szervezők, biztosítva, hogy mindenki megtalálja a felkészültségének és tudásának megfelelő távot.

– Korábban, 81 éves koromban még a teljes tavat átúsztam, tavaly azonban egy pacemakert ültettek be. Nem szeretném túlfeszíteni a húrt, így idén csupán az 500 méteres távon veszek majd részt – mondta végszóként Molnár István, aki valóban példakép lehet a fiatalabb korosztályok számára.