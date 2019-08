A MOL Fehérvár FC labdarúgóinak két napjuk maradt, hogy összekapják magukat

Miután a hosszabbítással zárult visszavágón 2-0-ra kikapott a MOL Fehérvár FC az FC Vaduz otthonában, búcsúzott a labdarúgó-Európa-liga selejtezősorozatától. A liechtensteini kupagyőztestől elszenvedett fiaskó rendkívül fájó, de remélhetőleg józanító erejű pofon a bajnoki rajt előtt.

Az FC Vaduz nagy nehezen, harmad-, negyed-, sőt, a svájci hatodosztályban szereplő csapatokat egy-egy góllal búcsúztatva nyert liechtensteini kupát. Így indulhatott az Európa-liga selejtezőjében. A harmadik körben a Eintracht Frankfurttal meccsel az alpesi kiscsapat, pedig a fehérváriak is várták a találkozást a német elitgárdával. Ahhoz azonban gólt kellett volna rúgnia a Vidinek. Ami mostanában nagyon nem megy.

Hatalmas pofont kapott a Fehérvár FC az Európa-liga selejtezőjében

– Az álmunk vált valóra. Nagyon boldog és büszke vagyok. Csodásan kezdtük ezt az idényt, a csapat hisz bennem, én is hiszek a csapatomban! Fantasztikus, hogy továbbjutottunk, alig várom, hogy a Frankfurttal találkozzunk – örvendezett a liechtensteini találkozót követően a 2-1-es összesítéssel továbblépő FC Vaduz vezetőedzője, Mario Frick. – Nem akartunk a vesztünkbe rohanni azzal, hogy ész nélkül támadunk. A szünetben mondtam a srácoknak, hogy megszerezhetjük a hosszabbítást érő gólt, és azt is hozzátettem, hogy a ráadásban megnyerhetjük a párharcot. Külön hálával tartozunk kapusunknak, Benjamin Büchelnek, elképesztő teljesítményt nyújtott. Egyértelmű számomra, hogy a Vaduz jobb csapat, mint a Fehérvár. Nem láttam még olyan sznob csapatot, mint a Fehérvár. Ha az edzőjükön nem is, a játékosokon éreztem, hogy nem tisztelnek minket eléggé, az első meccs után lekicsinylően nyilatkoztak rólunk – ennél nagyobb motiváció nem is kellett nekünk. A magyarok játékosai magasabb szintet képviselnek, mint a mieink, de csapatként mi sokkal jobbak vagyunk – vélekedett a játékosként a liechtensteini foci ikonjává váló tréner.

Marko Nikolics bevallotta, pályafutása legnehezebb vereségét szenvedte el.

– Harmadik szezonomat kezdtem a Vidi kispadján, ez volt a legnehezebb estém – mondta a szerb edző, akinek távozását sokan követelik az internetes fórumokon. – Ez egy nagy kudarc. Az öltözőben azt mondtam, hogy a foci egy egyszerű játék, most azt kaptuk, amit megérdemeltünk. Kihagytuk a lehetetlent is, két meccs alatt talán húsz óriási helyzetet puskáztunk el. Nekem is van felelősségem, vállaltam is a csapat előtt. Nem tudunk mit tenni, készülünk a vasárnapi bajnoki rajtra. Köszönöm a szurkolóknak, hogy elutaztak értünk.

Nikolics mester mintha szakított volna eddigi „meccselési” stílusán, nem a számára kijelölt zónában helyezkedett, és kommunikált, hanem főként ülve figyelte az eseményeket a Rheinpark Stadionban.

– Nem értek egyet azzal, hogy visszafogott lettem volna. Talán túlságosan is „megőrültem”, sokkal idegesebb voltam a kihagyott helyzeteknél, mint szoktam lenni. Érezni lehetett, hogy nem fog bemenni a labda ezen az estén. De hittem a csapatban, nem szeretném a szerencsétlenségre fogni a vereségünket. Ez egy óriási kudarc.

Mario Frick szavaira – miszerint a Vidi lenézte ellenfelét – így reagált:

– Ha így is volt, hogy lebecsülték játékosaim az ellenfelet, az is az én hibám. Ez a legnehezebb vereségem.

Borítékolható, hogy nem marad következmények nélkül a MOL Fehérvár FC kupabúcsúja. De, hogy mit lép a klubvezetés és mikor, még kérdéses.

– Van véleményem, de tisztelem a klubot, nem szeretnék nyilvánosan beszélni erről. Az biztos, hogy tennünk kell valamit a jövőben – mondta Marko Nikolics.

– Két legfőbb célunkat nem értük el: nem lőttünk gólt és nem jutottunk tovább. Minden lehetőségünk megvolt, 120 perc alatt 12-14 helyzetünk volt. Az mindent elmond erről a meccsről, hogy nem sikerült betalálnunk – értékelt elkeseredetten az interjúhoz szinte egyedüliként kötélnek álló Pátkai Máté a friedrichshafeni repülőtéren a hazaindulás előtt. – Nehéz megmondani, hogy mi lehetett az oka a kiesésünknek…, dekoncentráltság talán. Az látszott, hogy a kapu előtt rendre rossz döntéseket hoztunk. Meccs után az öltözőben nem szoktak nagy dolgok történni, így nem is tartott beszédet senki. Mindenki tudja, hogy hol hibázott. Ezekből tanulni kell, hogy a bajnokságban eredményesek tudjunk lenni.

Ha azt vesszük, hogy tavaly csoportkörben szerepeltünk, most pedig búcsúztunk a második selejtezőn, nem kérdés, hogy nagyon melléfogtunk most. Rajtunk múlik, hogy talpra állunk-e. Én bízom benne, hogy ez a két nap elég lesz arra, hogy mentálisan mindenki összeszedje magát, s nyerjünk az első fordulóban. Ha nem alakítottunk volna ki a mérkőzésen közel 15 helyzetet, akkor azt mondanám, igaza volt az ellenfél edzőjének, mikor azt mondta, hogy csapatként ők voltak jobbak. A győztes edzőnek mindig igaza van, hiszen továbbjutottak, de nem értek vele egyet – fogalmazott a középpályás.

A MOL Fehérvár FC vasárnap 18 órakor rajtol az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 2019/20-as idényében. A fehérváriak az újonc Kaposvári Rákóczit fogadják a MOL Aréna Sóstóban.