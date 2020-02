A MÁV Előre-BERICAP női csapata a rivális Budaörsöt is legyőzte

A női röplabda NB I alapszakaszának 14. fordulójában a MÁV Előre-BERICAP csapata az új szakvezető, Farkas Mihály irányításával egymás után második mérkőzésén is diadalmaskodott.

MÁV Előre-BERCAP–Budaörs DSE 3:1 (14, -16, 19, 18)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Szabó Zs., Kiss Z.

MÁV Előre-BERICAP: Martinez, Crespi, Busa, Berkó L., Kiss A., Szabó L. Csere: Kovács E. (liberó), Budai, Zolnai. Vezetőedző: Farkas Mihály

Budaörs DSE: Pisák, Horváth P., Szabó L., Boskó, Reljic, Petri. Csere: Futsek (liberó), Vincze, Deli. Vezetőedző: Fésüs Irén

Nagy várakozás előzte meg az összecsapást, amely korántsem volt véletlen, hiszen az ellenfél kispadján az a Fésüs Irén ült, aki a tavalyi szezonban az NB I-be kormányozta a Loki „szerelvényét”, ám idén télen távozott a klubtól. Úgyhogy mondhatni igen komoly presztízscsatára volt kilátás, amely már az első pillanatoktól érződött.

Telt ház előtt, remekül kezdett a MÁV Előre-BERICAP, és egy kisebb megingást, az ellenfél felzárkózását leszámítva végig fölényesen vezetve nyerte a nyitó játékrészt. A második szett eleje több izgalmat hozott az elsőnél, azonban 11:6-nál már tetemesebb előnyt kovácsolt a Budaörs. Ezt a fórt a folytatásban is meg tudták tartani, majd tovább gyarapították, amely meg is hozta számukra az egyenlítést. A harmadik felvonásban sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, ám Sydney Busa a kulcsfontosságú pillanatokban jól döntött, nagyszerűen játszott, és ezzel hozzásegítette csapatát az újabb játszmanyeréshez. A negyedik, mint később kiderült záró szettben a találkozón 31 pontot szerző Busa mellé csapattársai is felnőttek, vezérletével továbbra is remekelt a gárda, és hallatlanul biztosan, 25:18-ra nyertek, összesítésben pedig 3:1-re.

– Három szetten keresztül nagyon jól játszottunk. Az első játszmában mutatott koncentrációnkat sajnos a másodikban kipihentük, de szerencsére utána ismét eredményesen röplabdáztunk. Ugyanakkor a kelleténél több nyitást rontottunk el, de ennek ellenére a gyors játékunkat tudtuk játszani – értékelt Farkas Mihály a találkozót követően.

– Az elmúlt húsz évben remek munkát végeztem. Gratulálok magamnak mindkét csapatomhoz! – fogalmazott Fésüs Irén.

A kék-fehérek ezzel a tabella 3. helyén állnak, megelőzve a TFSE csapatát.