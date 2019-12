A listavezető otthonában is győzni tudott a Fehérvár

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) vasárnapi játéknapján idénybeli második győzelmét aratta a Salzburg otthonában a Hydro Fehérvár AV19.

Pénteken a sereghajtó Dornbirn elleni 6-2-es győzelemmel hangolt Hannu Järvenpää együttese a Salzburg elleni megmérettetésre, a gólgazdag siker adta lendület pedig a „Bikák” elleni mérkőzésen is mindvégig kitartott.

A vasárnapi összecsapás első helyzeteit – nem is keveset – a házigazdák dolgozták ki, Michael Ouzas mozgalmas időket élt át a fehérvári kapuban. Erdély Csanád megindulása vetett véget a hazai hegemóniának, majd Felix Girard és Sárpátki Tamás is próbára tette Lukas Herzogot a hazai ketrecben. A fiatal első sorból Reisz Áron és Sárpátki indult neki a 6. percben, ám kettejük akciója sem járt sikerrel. Szabó Dániel kiállítása révén tudott ismét fölényt kialakítani a Salzburg, de szervezetten védekezve kibekkelte ezt a két percet a Volán.

A második harmadra már a gólok is befutottak, ötpercnyi játékot követően Chad Kolarik bombázott Ouzas kapujába emberelőnyös szituációban, 1-0. Nem kellett félteni a Fehérvárt, 34 másodperccel később Scott Timmins kerülte meg a kaput és húzta be a pakkot Herzog mellett, majd a játékrész utolsó öt percére fordulva az ismét remek formában jégkorongozó Andrew Yogan emberelőnyös találata már a vezetés megszerzését jelentette, 1-2. Érkezett is a válasz az éllovas részéről, Mario Huber egyenlített 61 másodperccel a dudaszó előtt, 2-2.

Minden kérdés nyitott maradt tehát a záró húsz percre, ahol aztán hamar elhalkult a salzburgi csarnok. Mindkét alakulat komoly helyzetekig jutott, a hazaiak kettős előnyben is támadhattak, a mérleg viszont a vendégek felé billent végül: Yogan ugratta ki pazar passzal Mikko Lehtonent, a finn szélső pedig nem hibázott, 2-3. Átvette az irányítást a Fehérvár, amely szemmel láthatóan élesebben és gyorsabban játszott ellenfelénél. Végül egy újabb emberelőny hozta el a fontos a negyedik találatot, amelyet ismét a házi gólkirály Yogan jegyzett, 2-4. A fantasztikus teljesítményt Szita Donát üres kapura szerzett gólja koronázta meg, 5-2-es sikerével a Fehérvár pedig megőrizte 8. helyét a tabellán.

JEGYZŐKÖNYV

EC Red Bull Salzburg–Hydro Fehérvár AV19 2-5 (0-0, 2-2, 0-3)

Eisarena Salzburg, 2498 néző. V.: Gruber, Ofner, Gatol, Nothegger.

Salzburg: Herzog – Heinrich, Regner, Raffl, Kolarik 1 (1), Hughes – Joslin (2), Mikkelson, Brickley (1), Baltram, Holloway – Pallestrang, Viveiros, Hochkofler, Schiechl, Huber 1 – Schreier, Jakubitzka, Witting, Pilloni, Feldner. Vezetőedző: Matt McIlvane

Fehérvár: Ouzas – Busenius, Campbell (2), Szita 1, Reisz, Sárpátki – Caruso (1), Tikkanen, Kóger, Sarauer, Erdély – Stipsicz, Szabó D., Mihály, Girard, Lehtonen 1 – Yogan 2 (2), Timmins 1 (1), Kuralt (1). Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

Kapura lövések: 27-32

Kiállítások: 18, ill. 10 perc