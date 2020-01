A jobb folytatás reménye

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NBII. negyedik helyén telelő Aqvital FC Csákvár külföldi edzőtáborban készülhet a február eleji bajnoki folytatásra.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Dél-Spanyolországban edzőtáborozik majd az Aqvital FC Csákvár együttese, amely egy rendkívül jól induló, a végére viszont hullámzó őszi szezonon van túl. A tíz fordulón keresztül veretlen fiatal együttes erőn felül teljesített a kezdeti időszakban, Visinka Ede vezetőedző megérzése pedig helyes volt a Tiszakécske elleni döntetlent követően: borúsabb napok jöttek. Az utolsó öt őszi fordulóban mindössze egy győzelmet arató Csákvárnak így sem kell kétségbeesnie, a szezon elején célként kitűzött biztos bennmaradást alighanem könnyedén elérik, onnantól pedig lehet majd koncentrálni a minél jobb helyezés elérésére.

– Január hatodikán reggel 8 órakor orvosi vizsgálattal kezdünk, majd azt követően azonnal edzést is vezényel Visinka Ede vezetőedző a keret tagjai számára – nyilatkozta a csákvári klub honlapjának Hegedűs Ferenc technikai vezető. – Az első héten szerdán és pénteken lesz két edzés, majd a második hét végén, pénteken a Tatabánya ellen lejátsszuk idei első előkészületi mérkőzésünket is. A felkészülés harmadik hetében, január 21-én elrepülünk Marbellára, ahol a napi edzések mellett három gyakorlómeccs vár a játékosokra. Január 28-án érünk haza Spanyolországból, s február 2-án már folytatódik is a pontvadászat.