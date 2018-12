A félidőben még vezetett a Gárdony

Fájó vereséget szenvedett, rangadót bukott el hazai pályán a Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabdacsapata az NB I/B 10. fordulójában.

Lerázhatta volna magáról közvetlen üldözőjét a Gárdony-Pázmánd NKK együttese, hiszen a mögötte egy ponttal lemaradó Pénzügyőrt fogadta az őszi idény utolsó előtti mérkőzésén. Ennek ellenére nem kezdte fergetegesen a meccset a tóparti hölgykoszorú, meg is lépett a Pénz­ügyőr négy góllal. Pinizsi Zoltán lányai először a 7. percben találtak be. Ezután összeállt a védekezés és a támadás is, felzárkózott a Gárdony, a 22. percben pedig a vezetést is átvette, sőt, a szünetig háromgólos előnyre tettek szert a hazai­ak.

A második félidő elején is megmaradt a lendület, de csak a 41. percig tartott ki. 12 percen át nem talált be a Gárdony, míg a Pénzügyőr egy 7-0-s sorozattal fordított. Ezután futott az eredmény után, a találkozó utolsó negyedére ismét elfáradt a csapat, és pont nélkül maradt. A Pénzügyőr így előzött, s az idei utolsó, Haladás elleni összecsapás előtt a tabella 8. helyén áll a Gárdony.

Gárdony-Pázmánd NKK–Pénzügyőr 24-29 (16-13)

Gárdony, 75 néző.

Gárdony: Vártok, Biró (kapusok) – Hrabovszky 1, Kolics 1, Gyebrovszki 3, Fundák 1, Czuczu 2, Karsai 6, Kukovecz, Szamoránsky A. 5, Piazza, Nagy Zs. 2, Plesztovics, Kaczur, Szűcs N. Vezetőedző: Pinizsi Zoltán.

Pénzügyőr: Hlogyik 1 (kapus) – Tímár 2, Szécsi, Pastorekova, Juhász E. 3, Orsós, Ködmön, Oláh 7, Blaubacher 6, Tóth A. 1, Csepregi 3, Majer 2, Szász-Fejér 2, Gazsovics 2. Vezetőedző: Kovács Attila.

