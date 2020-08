A félidei előnyt nem csak megőrizni, növelni is tudta az Alba

Kedden délelőtt zárt kapus edzőmeccsen fogadta az Alba FKC női kézilabdacsapata az Érd együttesét. A hazaiak 27-21-re nyertek.

Komoly változásokon estek át a Pest megyeiek az elmúlt hónapokban, merőben új, fiatal csapatot építenek, új edzővel és magyar tehetségekkel. Persze, a keretet illetően zajlott átalakítás Fehérváron is, az albások az eddigi edzőmeccseken nem szenvedtek vereséget, másfél hete, a mátraházi edzőtáborból hazafele jövet az MTK-nál vendégeskedtek és arattak magabiztos, 33-29-es győzelmet. Ezúttal az érdieket fogadták, a kapuban a horvát Pijevic kezdett, a második félidőben Danyi állt a háló elé.

A legeredményesebb hazai játékos Afentaler volt 6 találattal, Triscsuk 1, Bardi 2, Gerháth K. 2, Háfra L. 3, Töpfner 4, Szarka 2, Rózsás 3, Varga E. 4 gólt lőtt, valamint pályára lépett Boldizsár és Utasi is. A meccs első gólját a nyáron Fehérvárról távozó átlövő, Walfisch szerezte, Afentaler válaszolt, majd döntően a vendégek vezettek Szabó Kitti vezérletével, a házigazdáknál Gerháth és Szarka talált be, utóbbi gyors egymásutánban kétszer is. Őrizték kétgólos előnyüket a látogatók (4-6), akiknek kapuját a szintén az Albától távozó Györkös védte. A vendégek trénere, Horváth Roland a 13. percben időt kért, a folytatásban a fehérváriak elkapták a ritmust, főként lerohanásokból találtak be, leginkább a villámléptű Töpfner volt elemében, gyors góljával először vezetett az Alba, 7-6-ra. Előfordult, hogy két beállóval támadtak, Varga Emőke és Bardi Fruzsina egyszerre volt pályán, gólokat is szereztek, valamint az irányító, Rózsás is többször feliratkozott a listára.

Félidőben 14-12-re vezettek a hazaiak, a szünetben a kiválóan védő és remekül indító Pijevicet Danyi váltotta, aki szintén nem maradt adós a bravúrokkal. Boldizsár több lövést blokkolt a védőfalban, az idő múltával egyre jobban nyílt az olló, elléptek a vendéglátók. Afentaler szórta a gólokat, a hazaiak végül megérdemelten nyertek 27-21-re. – Hullámzó volt a támadásunk és a védekezésünk, viszont a taktikai elemek jól működtek, amiket eddig gyakoroltunk. A lerohanásaink eredményesek voltak, elégedett vagyok a látottakkal. A felkészülés harmadik szakaszába léptünk, sok munka vár még ránk, ám van van időnk a szezont kezdetéig – mondta Deli Rita, az FKC vezetőedzője.