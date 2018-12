Mit tenne, ha tudná, mennyi ideje van még hátra? Erről szól Varga Kitti könyve

Hölgyeket nem illik a korukról kérdezni, mégis megtettem, mert az olvasókat érdekelheti, hogy mennyi idős lehet egy debütáló író. Varga Kitti 26 éves, tele erővel, lendülettel, mosollyal. Ismerjük meg őt és fantáziáját!

– Még nem követtem el életem nagy cselekedetét. Az érettségi nekem is vízválasztó volt, mint oly sok embernek, a döntés rám várt: merre tovább? Mivel a családom minden tagja kötődik az egészségügyhöz, adta magát, hogy én is így teszek. Viszonylag gyorsan kiderült, hogy fekete bárány leszek, mert elájulok a vér láttán. Ezért sebtiben váltottam a Bugáton belül, és a környezetvédelem felé indultam. Az első szülői értekezleten az egyik tanárom azt mondta édesanyámnak, hogy ő még ilyen béna diákot nem látott, még a kémcső is felrobbant a kezem között. A környezetvédelmet is be kellett cserélnem, gondoltam, beszélni tudok, hát legyen kommunikáció! A fősuliban egy szépírói kurzust indítottak, ahol egy tárgyat kellett megszemélyesíteni. Én a pszichológusnál lévő szőnyegről írtam. Siker lett, persze csak a főiskolán belül, úgyhogy uccu neki, ez lehet a hivatásom!

Tehát a főiskolán váltál íróvá?

– Nem váltam azzá, mert a rövid paródiákon túl nem jutottam.

Azért a tősgyökeres fehérvári leány a kommunikáció szak segítségével eljutott egy bizonyos szintre: dolgoztál a médiacentrumban is, majd rövid időre belekeveredtél a sportba is.

– Igen, a jégkorong volt az. A médiacentrumban – ahol cikkeket írtam – csak gyakornokként dolgoztam, bár kaptam volna végleges állást, de elsodort az élet. Az AV19 csapatához kerültem sajtósnak, ahol naponta fogytam öt kilót. A fő gond az volt, hogy a sporthoz nem értettem.

De nem is az volt a feladatod…

– A fiúkat interjúztattam az egyesület honlapjára. Mondják, a jégkorong az a sport, amit vagy megszeretsz, vagy megutálod. Én imádtam!

Te voltál az, aki nem rajongóként, szakértőként közelítetted meg a játékosokat, edzőket, hanem laikus kíváncsiskodóként bírtál szóra embereket, akik korábban senkinek nem nyilatkoztak.

– Nem közelíthettem a sport felől, ezért inkább a családról, szerelemről, főzésről faggattam őket. A fiúk szinte mind segítőkészek voltak. A jégcsarnokban szó szerint eltévedtem, de a fiúk mutatták az utat. Ferenccel és Csanáddal készítettem az első interjúmat, akik beavattak abba, mit csinálnak meccsek előtt, például Star Wars-indulót dúdolnak. Ezzel kinyíltak a srácok, mondhatom, mind. Nekik az tetszett ezekben az interjúkban, hogy a sportolón túl megismerhették a magánembert is a rajongók.

Sőt szóra bírtad Tyler Dietrich kanadai edzőt is, ami nagy szó volt akkor. Kifaggattad a rántottáról, a családról meg mindenről, ami nem korong.

– Szerintem úgy voltak vele, hogy szegény kislánynak fogalma sincs semmiről, meséljünk neki mindenfélét. Az edző irodájához az öltözőn át vezetett az út, a fiúk mondták nekem, hogy Come! Come! Én pedig félpucér srácok között, lesütött szemmel törtem előre. Mire ők: Oh, relax, relax!

Virgonc, mosolygós 26 éves lány vagy. Hogy a bánatba jutott eszedbe a halálról írni? Mert az első könyved bizony arról szól.

– Nekem rögeszmém volt, hogy fiatalon fogok meghalni, mert míg másokon látom, milyen lesz majd öregen, addig magamat képtelen vagyok elképzelni idősként. Esténként lefekvéskor arra gondolok, mit kellett volna másképp csinálni, mit rontottam el. És ilyenkor azért könyörgök, legyen még időm a hibáimat helyrehozni!

Sok hibát elkövettél?

– Sok dolog van, amit másképp kellett volna csinálnom, de azok már megismételhetetlenek, ezért inkább időt kérek, hogy helyrehozhassam.

Amikor lejár az idő a könyved címe. Mi az alapelve ennek a fantasy könyvnek?

– Olyanokkal már foglalkoztak mások is, hogy egy valaki tudja, hogy ki mikor hal meg. Az én könyvem alapja az, hogy minden ember látja minden ember életének a hosszát. S ez mindent megváltoztat.

Ez borzalmas konfliktusokat szülhet…

– A főhősöm mindjárt az elején felteszi a kérdést: beleszeretnél-e valakibe, akiről tudod, hogy az jóval korábban fog meghalni?

A saját életedben is beszéltél erről az ötletről?

– Igen, a párommal. Nyolc éve együtt vagyunk, de ez a téma majdnem szakítóok volt. Hogyan tervezi meg az ember az életét, hogyan tervez gyerekáldást, ha tudja, hogy majd egyedül kell befejeznie?

Ebben az abszurd történetben mi a legkellemetlenebb?

– Az egész. Ha kevés idővel születtél, jobb, ha hozzászoksz, hogy mások döntenek helyetted! Legyen példa egy újszülött, aki tíz évet kapott. Ezeket a gyerekeket nem járatják iskolába, mert gazdasági szempontból nem racionális a taníttatásuk, hiszen

az állam a beruházását vissza akarja látni, itt viszont esély sincs erre. De a munkavállalás is hasonlóan korlátok között lesz, mert ismerik az emberek élethosszát. A főhős kevés időt kapott, 25 évet. Ő nem lehet állatorvos, mert mire elvégezné, meghal, az ő képzése a takarításra vagy az ágytálhordásra korlátozódhat.

Ebben a világban létezik születésnap?

– A mi világunkban annyi gyertyát kapunk a tortánkra, amennyi esztendőt megéltünk. A könyvben a hátralévő éveket ünneplik. Ennek megfelelően egyre frusztrálóbb minden ünnepi alkalom. A főhős tortájára 24 évesen egyetlen gyertya kerül.

Azt a gyertyát elfújja valaki?

– Azt hiszem, az a gyertya csonkig égne.

A könyvedben nem rasszok szerint különböztetünk meg embereket, hanem gazdasági szempontok szerint?

– Így van. Az állam nem téged lát, hanem a számodat.

Az állam fölött is ketyeg egy szám?

– Nem, mert az nem élőlény.

Mi van a macskákkal, kutyákkal, az állatokkal, növényekkel?

– Csak az emberek élethossza ismert, ezért is lesznek nagyon értékesek az állatok, amiket nem lehet vásárolni, ajándékozni, csak kölcsönözni! Például ha valaki 35 évig él, és éppen 32 éves, akkor kutyát már nem kölcsönözhet, mert az állat feltehetően tovább él.

Nekem olyan érzésem van, hogy aki ilyen világot álmodik, ilyen világban él, az a természetfelettit, az Istent tagadja.

– Jogos lehet a felvetés, de a könyvben is létezik hit. Az ateisták abban hisznek, hogy nem hisznek semmiben. De létezik az a hit, ahol a számok Isten büntetései az előző életben elkövetett dolgok miatt. Ugyanakkor olyan vallás is létezik, amely azt mondja, minél hamarabb jár le az időd, annál hamarabb találkozhatsz a teremtőddel. Ugyanakkor a könyvben templomokat nem építenek, mert az állam e téren is racionális.

Büntetést említettél a kis számok miatt. Nekem mégis az az érzésem, mintha a magas számok adnák a büntetést, mert végig kell szenvednie mások eltávozását.

– Igaz, és talán a legjellegzetesebben az anyáknál domborodik ez ki, ha tudja, hogy neki kell eltemetnie a gyermekét. Ez kimondhatatlan fájdalom, ezért sok anya a szülés előtt megvakíttatja magát, vagy örökbe adja a gyermekét. Aki megvakíttatja magát, annak az élete egy színpad lesz, ahol mindig hazudik, úgy, hogy már-már maga is elhiszi. Vannak anyák, akik megtudva gyermekük kurta élethosszát, árvaházba adják a kicsit. Az árvaházakban pedig kiégett, megfásult emberek dolgoznak.

Ez eddig is elég borzalmas, de mi van a bűncselekményekkel?

– A gyilkosság fehér holló. Aki öl, annak a hátralévő életéből azonnal levonódnak azok az évek, amelyek a megölt embernek még jutottak volna. Viszont van börtön. Aki egy ilyen levonás után is életben marad, az börtönbe kerül, méghozzá egy tükörcellába, ahol bármerre fordul, csak magát látja, és a ketyegő hátralévő időt.

Amikor ezt megírtad, hogyan fogadta a környezeted? Adriánt már említetted, hogy majdnem szakítás lett. Testvéred, édesanyád mit mondott?

– Nővérem végigsírta az írást, ami jó, mert érzelmeket váltott ki belőle. A többieknek is tetszik a könyv, bár vannak vitáink még ma is.

Nem bántad meg, hogy megírtad?

– Az eltervezett sztori úgy indult meg bennem, hogy áldást hoz, viszont a kialakult történet felőrli a lelket, ezért átok az, s ma százszor jobban örülök annak, hogy nem tudom, mennyi van hátra.

Mivel foglalkozol, ha nem írsz?

– A mentőállomáson dolgozom diszpécserként, recepciós vagyok egy orvosi központban, és pénztárosként dolgozom az egyik nagyáruházban.

Három munkát hogyan tudsz ellátni?

– Azt hiszem, ez a legironikusabb az élettől, hogy pont az ír az időről, akinek semmire sincs ideje. A születésnapomon el is pityeredtem miatta.

