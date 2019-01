Újévi koncert, családi örömzene Bicskén

Színes, rangos, gyönyörű – hetedik éve újévi hangversennyel nyitja az önkormányzat az új esztendőt. A Bazsinka család helyi hungarikumnak számít, a legmagasabb fokon!

A bicskei mentőállomást harminc éven át vezette néhai Bazsinka József, két gyermeke, Zsuzsanna és ifjabbik József zenei pályára léptek. A lány operaénekes, a fiú tubaművész lett, s ha ez nem lenne elég, József legifjabb József fia is tubaművészként járja a világot, Mihály fia pedig rangos szaxofonista. Több műfajban muzsikáltak a csodálatos estén a művelődési ház színpadán, Ivanyickaja Irina zongoraművész és Keszler Krisztina hegedűs és Herboly László ütőhangszeres művész – barátok, pályatársak – közreműködésével. Igazi örömzene volt ez, több évszázadon át történő zenei kalandozással, az operettől a jazzig. Vivaldi és Lehár Ferenc, Sosztakovics és a szellemes és szerelmes norvég zeneszerzőnő, Anna Bacvik művei emelkedettséggel és humorral töltötték meg a termet és a lelkeket. Piazzolla is mindig telitalálat, Duka Ellingtonnal egyetemben.

Ez a Bazsinka-féle családi örömzenélés azért nem átlagos teljesítmény! Az apa, Bazsinka József mindig briliáns prózában is, ő a „szóvivő”, megvilágítja a kevésbé ismert darabokat, s vágyat kelt a mégoly kortárs és ismeretlen zenék iránt! A végén a jazz – a három Bazsinkával igazi csemege volt!

Zsuzsanna nagyoperett áriái a szívekbe hatolt, ami így, év elején jó indítás mindenképpen – ne felejtsük az érzéseinket és az érzelmeinket sem magunkkal vinni az új esztendőbe! Wolf Péter Ave Mariája zárásként erre emlékeztetett…

Tradíció ilyenkor az is, hogy még a muzsika hangjai előtt a polgármester az elmúlt év eredményeiről, s az új tervekről számol be – ezúttal is így történt, Pálffy Károly adott városi leltárt. Bálint Istvánné alpolgármester az ünnepi koncertet záró pezsgős köszöntőjében csöndesen annyit kért: szeressék Bicskét a bicskeiek, az a legnagyobb támogatás minden bicskeinek.

