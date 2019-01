Mindent tudsz a magyar kultúráról? Bizonyítsd! (kvíz)

Azt gondolod, hogy a magyar kultúra kapcsán nincs olyan kérdés, ami kifogna Rajtad?

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések, melyekből Fejér megyében is bőven akad minden évben, alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének.

De hogy mennyire is vagyunk tisztában hazánk kultúrájával, sőt, azokkal az eseményekkel, melyekkel Fejér megye írta be magát a magyar kultúrába? Kvízünk most ebben segíthet!