Kettős évforduló adott okot az ünnepre – Mentett értékek címmel nyílt kiállítás Fehérváron

A neves műgyűjtő, Deák Dénes halálának 25. évfordulója és a róla elnevezett gyűjtemény állandó helyre kerülésének 30. évfordulója alkalmából tartottak pénteken kiállításmegnyitót, Mentett értékek címmel.

Az Oskola utcában megbújó Városi Képtár-Deák Gyűjtemény (amely ma a Szent István Király Múzeum egyik kiállítóhelye) szinte mindenki számára ismerős lehet. A Deák Dénes műgyűjtő által a városnak adományozott kollekcióból harminc éve rendezték be az állandó kiállítást ebben az épületben, az Esterházy-palotában. Pénteken erről, valamint Deák Dénes halálának 25. évfordulójáról emlékeztek meg a képtárban.

Az állandó gyűjtemény folyamatosan bővül

Az érdeklődőkkel teli freskós teremben Szűcs Erzsébet művészettörténész köszöntött, kiemelve: az ő dolguk, hogy ápolják a gyűjtő emlékét és tovább éltessék a színvonalas válogatást. Nagy Veronika, a múzeum igazgatóhelyettese felhívta a figyelmet arra, hogy az állandó tárlat egy része valójában mindig átalakul egy kissé, az időszakos kiállítások miatt. Amikor ezek lejártával újra a falra kerülnek a régi alkotások, akkor az áthelyezések miatt megfigyelhető némi hangsúlyeltolódás, s ez akár újraértelmezésre is lehetőséget ad. Nagy Veronika emlékeztetett rá: a gyűjtemény gondozását Kovalovszky Márta művészettörténész kezdte meg, majd sokáig Szűcs Erzsébet igazgatóként folytatta a munkát. A képtár igazi szellemi műhellyé vált, s ugyan ma nem önálló intézmény, jelenléte, hatása most is erőteljes.

Lóska Lajos művészettörténész – aki sokáig volt a képtár munkatársa és tanulmányt is írt Deákról – felelevenítette a gyűjtemény alapításának időszakát. Kiderült: a hagyaték annak idején 960 darabos volt, ez a szám mára, a képtár által azóta – művésztelepek, ajándékozások révén is – gyűjtött újabb művekkel együtt 1150-re nőtt. Lóska Lajos beszélt Deák Dénes műgyűjtő tevékenységének kezdeteiről, s arról, milyen jeles művészek (például Czóbel Béla, Korniss Dezső, Anna Margit) alkotásai szerepelnek a gyűjteményben.

Az újrarendezett kiállítás egyik újdonsága, hogy az emeleti galérián láthatók Jaschik Álmos grafikus, festő kiváló grafikái, s külön teremben absztrakt képek is helyet kaptak. A megnyitón a Hermann László Zeneiskola két növendéke fuvolázott.

