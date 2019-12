Kedden tartotta első nagy rendezvényét a Csoóri Sándor Társaság

A rendezvényen többek között bemutatták az Erdélyi Szalon Kiadó Csoóri Sándor Életműve sorozatának eddig meg­jelent kilenc kötetét is.

A kiadó 2018 tavaszán kezdte el a Csoóri Sándor Életműve sorozatot, amely húsz kötetben adja közre a költő, író, közéleti ember írásait, köztük kiadatlan anyagokat, valamint a teljes levelezést és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára titkos dossziéit is. Az esten Pálfy G. Istvánnal, a sorozat főszerkesztőjével és L. Simon László országgyűlési képviselővel, József Attila-díjas költővel beszélgetett a Csoóri társaság elnöke, Bakonyi István. Ezt követően a Sebő-együttes adott műsort.

Az esti programot megelőzően elnökségi ülést is tartott a társaság, ahol elsősorban a 2016-ban elhunyt Csoóri Sándor jövőre esedékes

90. születésnapja volt a téma. Az évforduló kapcsán nemcsak Fehérváron, de Zámolyon, az alkotó szülőfalujában is szerveznek programokat, és mivel Csoóri sokat foglalkozott a népköltészettel, a népdallal és a táncházmozgalommal is, a társaság nem csupán irodalmi programokban gondolkozik.