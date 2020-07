Hangulatos koncertet adott szombat este a Vintage Dolls

A Vintage Dolls hangulatos előadásában csendült fel az Odavagyok magáért és a Szívemben titok van a Kastélyestek szombat esti koncertjén a Halász-kastély parkjában.

A Vintage Dolls énekes trió nemzetközi szinten is díjazott tagjai Munkácsy Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes az 1930-as, 40-es évek híres, többszólamú slágereit dolgozza fel. A kísérőzenekar a magyar jazz fiatal generációjának legkiválóbb zenészeiből áll, amely korhű hangzásával és energikus játékával a swing aranykorába repíti el hallgatóságát – így vezette fel a Kastélyestek koncertjének fellépőit szombaton este Rodics Eszter, a Halász-kastély igazgatója. Az est folyamán hallhattunk feldolgozásokat az Andrews Systers-től és a Boswells Systerstől, de hoztak magyar feldolgozásokat is. Felcsendült a nyári éjszakában az Odavagyok magáért, az Elég volt nékem magából, a Szívemben titok van és a Fütyülök én a twistre és a be-bopra is. – A tavaly nyár elég mozgalmas volt a Vintage Dolls zenekar számára, sok fellépésünk volt, melynek köszönhetően kialakult egy kis rutin. Ám ez most kissé elveszett – fogalmaztak a lányok, utalva rá, hogy az idei szezon első, közönség előtti fellépésük volt a most szombati.