Hangszert ajánlhat föl hátrányos helyzetű gyerekeknek

A Tálos Edit Alapítvány szívesen veszi, ha valaki régi, használaton kívüli hangszert ajánl föl hátrányos helyzetű gyerekek zenei oktatásának elősegítéséhez.

Az „Adj örökbe egy hangszert!” kezdeményezés egy fehérvári család felajánlása után indult el. Ők az alapítvány kuratóriumi elnökének, a Hermann László Zeneiskola és AMI tanárának, Bergerné Szőnyi Annának adtak át egy hegedűt, amelyet az alapítvány rendbe hozatott, s ma már használják is. Azóta több hangszer is érkezett, de továbbra is szívesen fogadják a felajánlásokat. Érdeklődni Bergerné Szőnyi Annánál lehet, a 06/20/485-30-35-ös telefonszámon.