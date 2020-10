Évszázados értékek érkeztek a kápolnásnyéki Halász-kastélyba

Izgalmas újdonsággal készülnek a kápolnásnyéki Halász-kastélynál. Egy készülő velencei-tavi szabadtéri vasúttörténeti kiállítás anyagaként lelt új otthonra a községben egy közel másfél évszázados, leharcolt mozdony és egy szintén régi vasúti tűzoltókocsi. Felújításuk után a kiránduló családok kedvence lesz.

Két évi előkészítés után ezen a héten érkezett meg a kápolnásnyéki Halász-kastély kertjében épített sínpárra a velencei-tavi kulturális központ új értéke, a védett műtárgyként nyilvántartott, 1888-ban gyártott 326-os gőzmozdony. A majd százötven éves szerelvény mögé pedig állítottak még egy másik érdekességet is: egy régi vasúti tűzoltókocsit, ami szintén komoly felújításra szorul. A két régiség azonban nem marad ebben az állapotban – árulta el a Fejér Megyei Hírlapnak L. Simon László országgyűlési képviselő, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója.

– A nagyon rossz állapotban levő mozdonyt az alapítvány fogja felújítani. Ezt követően a mozdony és a tűzoltókocsi is a gyerekek, a családok számára fog örömet jelenteni: ez a mozdony olyan múzeumi darab lesz, amibe a gyerekek bemászhatnak, a kocsiban pedig vasúti tematikájú szabadulószobát alakítanak ki. Mindez kiegészül szabadtéri információs táblákkal, olyan kiállítással, amin a Velencei-tó környéki vasútépítés, a vasútállomások, illetve a parkban kiállított mozdony története fog megjelenni – vetítette előre a következő időszak terveit az alapító, ötletgazda. A szabadtéri tárlat anyagát is L. Simon László állítja össze, aki mesélt arról is, hogyan, honnan érkezett a településre a régiség:

– A kulturális örökségvédelem alatt álló mozdony évtizedek óta a MÁV Istvántelki Főműhelyének romos csarnokában állt. Az Istvántelki Főműhely egykor az egyik legfontosabb vasúti járműjavító műhely volt Magyarországon. A 326 sorozatú 160-as mozdonyt 1888-ban gyártották, hossza 8,7 méter, tömege 35,25 tonna. A 326-os sorozat volt a leghosszabb ideig szolgálatot teljesítő magyar nagyvasúti gőzmozdonytípus. Pályafutásuk elején tehervonatokat és a nagyobb emelkedésű pályák személyszállító vonatait továbbította, később fokozatosan az állomási tolatószolgálatba kerültek át, ahonnan csak a dízelesítés tudta a járműveket végleg nyugdíjba küldeni.

A mozdony mögé került régi tűzoltó személykocsi ugyan nem áll kulturális örökségvédelem alatt, de szintén sok évtized óta rostokolt a ferencvárosi MÁV járműtelepen. A kápolnásnyéki szabadtéri kiállítás másik nagy durranása lesz ez is – átvitt értelemben és a valóságban egyaránt, hiszen az ütközők közötti hossza 12,6 méter, s a 4 méteres magasságához 3 méter szélesség tartozik, a tömege pedig eléri a 17 és fél tonnát.