Csipkecsodák brossokkal – Megnyílt a Dinnyési Hagyományőrző Turisztikai Központ tárlata

A kézzel vert csipke maga a csoda. Viselni pedig gallérként, kiegészítőként a legnőiesebb dolog a világon. Teababával letakarni a gőzölgő italt és ékes brossal díszíteni a felöltőnket pedig már igazán vintázshangulatot idéz. Ezt a remekbe szabott varázslatos világot idézi az a kiállítás is, amely pénteken nyílt a Dinnyési Hagyományőrző Turisztikai Központban. A gyűjtemény a nyár folyamán még gyarapodik.

Csipkegallérok, brossok és teababák – csupa olyan kiegészítő, ami egy letűnt, de nagyon romantikus világot idéz a női lélek számára.

Ezeket a szépségeket gyűjtötte most egy csokorba az a tárlat, amely a Dinnyési Hagyományőrző Turisztikai Központban nyílt meg, Ruppert Sándorné gyűjteményéből. Az itt látható csodák között a brüsszeli és ír csipke éppúgy megtalálható, mint a pannon csipkék különféle változatai, az antik jellegű ágy- és asztalterítőktől a 18. századi főúri ruhakiegészítőkig, stólákig. A gyűjteménynek sajátos magyar ízt ad az a tény, hogy az oly népszerű turkálók és használtruha-boltok kínálatából nőtte ki magát – tudtuk meg a tárlaton. A jó szemű és érzékű gyűjtőnek köszönhetően számos nagy értékű darab menekült meg így a géprongysorstól.

Tárlatnyitó fuvolával

A kiállítást Szabóné Schneider Anikó, Dinnyés városrész önkormányzati képviselője nyitotta meg, a tárlat anyagát pedig Szendrei Katalin, Gárdonyban élő csipkeszakértő mutatta be. Kopiás Gabriella fuvolaművész játékával színesítette az eseményt. A Bécsből hazatelepült művész kiváló fuvolajátékát több koncerten megcsodálhattuk már Székesfehérváron és az ország több pontján is, sőt tavaly februárban a botanikus festészet kiváló munkáiból installált tárlatát Virágfestészet Bécsből címmel láthattuk Kisfaludon, illetve a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban.

Csipkegallérok, teababák világa

A csipkegallérok világába a körmöcbányai csipke vezeti be a tárlat szemlélőjét. Ez volt az első tudatos törekvés a magyar stílusú vert csipke megalkotására. A Körmöcbányai Állami Csipkeverő Iskola diákjai keze közül sok ismert csipkegallér került a századfordulón a viselőihez. Kevesen tudják, de a csipkegallért hordták férfiak, nők is egyaránt. A kiállításon látható darabok a viktoriánus kor utáni időszak hétköznapi viseletként is használatos gallérjai. A másik csodálatos kis alkalmatosság a teababa, amely arra szolgált régen a vendéglőkben, hogy tea vagy kávé fölé helyezzék, így a ruhája alatt nem hűlt el olyan gyorsan a forró ital. Ezekből is érdekes válogatás látható a most nyílt tárlaton.

Brossok, a ruhaékszerek első darabjai

Szintén kikopott már a divatból, mégis még ma is nagyon elegáns és időtálló kiegészítőnek számít a bross, melyből szintén különleges válogatás kapott helyet Dinnyésen. Mint megtudtuk, a brossnak eredetileg praktikus funkciója volt, például a nyakgallért tűzték össze vele. De természetesen mindig a ruha díszeként jelent meg, később azonban már funkció nélkül.

Az is érdekes, hogy a 18–19. században a bross viselésének szigorú szabályai voltak. Ékszertörténete összefügg a fémek megjelenésével, tehát a ruhaékszerek egyik legelsőjeként tekinthetünk rá. Érdemes végigcsodálni a tárlatot, amely ezúttal hosszabb ideig marad a központban, sőt várhatóan a nyár folyamán további darabokkal egészül ki.