Japán letudva, de a második mérkőzés sem lesz könnyebb, hiszen az elitből tavaly kiesett Szlovéniát verték Dél-Korea legjobbjai az első meccsen.

- Ugyanazt a sebességet kell továbbvinnünk, amit a japánok ellen. Nyilván lehet még finomhangolni, ez nem kérdéses. Ha valami negatívumot kell kiemelnem, akkor az a sok kiállítás, amit az első mérkőzésen begyűjtöttünk. De most már mi is látjuk mi a mérce a bíróknál, remélem ez a mérce így is marad a további meccseken. Egy biztos, nagyon kell vigyázni, mert minden apróságot befújnak. Emellett az emberhátrányos játékunkon is javítani kell, bár csak egy saját játékosunkról megpattanó korongból kaptunk gólt, de ezen is lehet még csiszolni. Most fogjuk kielemezni Dél-Korea specifikus korongkihozatalait, emberelőnyös- és emberhátrányos játékát, délutánra mindent tudunk majd róluk. Az edzésen jó volt a hangulat, szerintem nagyon kellett a srácoknak, az egész öltözőnek a siker az első meccsen. Személy szerint már nagyon várom a következő meccset - nyilatkozta Erdély Csanád, a Hydro Fehérvár AV19-hez visszaszerződő támadó.