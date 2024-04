A művelődési ház udvarán és helyiségeiben, a Petőfi Közösségi Térben kedvcsinálóként is színes és érdekes termékek mutatkoztak be, előadások hangzottak el, hangtál-hangfürdővel és zumba-tánccal egyetemben. Huszár Veronika helyi önkormányzati képviselő szívügye az egészségügy, ez köztudott róla, ezúttal is igen gazdag programot sikerült összehoznia a többségében helyi lakosú nőtársaival. Nem voltak persze kizárva a férfiak és fiak, mondták viccsen, mégis komolyan, de az a tapasztalat, hogy a nők mindig többen vannak a segítő szakmákban, ők viselik a családi ápolásban és gyógyításban is a prímet. A civil szervezetekben és az egészségmegóvásban elkötelezett spirituális szerveződésekben is sok nő foglalkozik alternatív betegségmegelőző, illetve gyógyítási módokkal.

Fotó: Zsohár Melinda / FMH

Tóásó Edit fogyasztásra és részben gyógyításra is ajánlja családi méhészetük termékeit, ezúttal fiával hozta el széles kínálatuk válogatását. A jogász végzettségű, háromgyermekes édesanya ezúttal is hangsúlyozta a nők társadalmi szerepét, miként teszi mindig, ha lehetősége nyílik rá. „Kicsiben”, a szép községben élő és együttműködő nők közösségét is reprezentálja az egészségnap sikere, mondta. Csupán néhány téma és név, amelyek máskor is elérhetők - ez alkalommal ízelítőként adtak bemutatót az érdeklődőknek. A gerincvédelemről néhány tudnivalót osztott meg Gengeliczky Hella, a gyermekjógáról Pelsőczi Izabella adott tájékoztatást, a gymstick nevű sporteszközt Frank-Sedlák Katalin mutatta be. Volt alakformáló torna, mandalaterápia kicsiknek és nagyoknak, az illóolajokról Sériné Mondok Anita nyújtott szagolgató-próbálgató betekintést. A hangtálfürdő manapság egyre népszerűbb, Juhász Krisztina jogász szinte zenél e tálakkal. Volt, aki első ízben tette próbára magát és hallását, különleges élményben részesülvén. Gál Adrien pszichiáter az alvászavarban szenvedőknek mutatott rövid gyakorlatokat, Varga Judit wellness tanácsadó finom süteményekkel kedveskedett a vendégbarátság jegyében, Pőcze Éva a rejtélyes számmisztikába kalauzolt rövid útra. Konkoly Edit és családja egy kétszáz éves parasztházban fogad vendégeket Száron, ez az Élni jó házuk. Jurta áll az udvarán, házias és egészséges ételeket készít maga a háziasszony, imádkoznak, elcsendesülnek, kirándulnak a falusi környezetben. A szári egészségnapra csodás barna kenyeret hozott falatozni a törékeny fiatalasszony, s néhány finomságot mellé. Közkívánatra elsősegély- és újraélesztési bemutatót tartott Szoboszlai Zoltán, a bicskei mentőállomás vezetője.

Tóásó Edit méhésztermékeit hozta el fiával

Fotó: Zsohár Melina / FMH

Kétségkívül érdekes és némiképp bizarr látvány volt, amint egy hölgy derékig belebújt egy fekete műanyag zsákba, amit megtöltöttek egy szén-dioxidos palackból. A mofetta-gázfürdő nevezetű természetes értágító és gyógyító terápia eljárásáról és hatásairól a Szárligeten élő Csáky Csaba, a módszer „pápája” tartott élvezetes előadást, amit felesége segítségével demonstrált. Csákyné Boér Edit felöltözve ücsörgött a szén-dioxidos zsákban, s egy kis bizsergésen kívül más egyebet nem érzett. Ám ez a kezelés hatékony módja az érszűkületek, fekélyes bőr gyógyításának, tudományos és és orvosilag igazolt módon, hangzott el. Csáky Csaba, aki egyben a Mofettával, Szén-dioxid Terápiával az Egészségért Nemzetközi Egyesület elnöke hoszú évek óta, fáradhatatlanul terjeszti az erre vonatkozó ismereteket, s lényegében szájról-szájra terjed is a módszer ismerete. Romániában, s különösen Székelyföldön, valamint Szlovákiában nagyon népszerű a mofettás kezelés, Magyarországon Gárdonyban, Komáromban szénsavas kádfürdőként alkalmazzák a vizes formáját. Ismert Parádfürdőn, Mátraderecskén – ez utóbbi helyen a földből fakad fel a szénsavas gáz, aminek a gáz elnevezését igyekeznek másként meghatározni, hogy kevésbé félelmetesként hangozzék. Harkányban kilencvenhat kórház ágyon fogadják a jelentkezőket, némely helyen radont is tartalmaz e felszökő gáz, ami tovább javítja a hatásfokot. Az erdélyi Zalánpatakon III. Károly angol király saját kicsiny „rezidenciáján” van saját mofetta-faházikója, amiben keringésjavítás gyanánt elücsörög.

Fotó: Zsohár Melinda / FMH

Filléres dolog maga a zsák, s a palackos szén-dioxid is olyan, mint a szódagyártóké, saját szemükkel láthatták a szári egészségnaposok. Németh Norbert polgármester a szári nyugdíjasklubnak szeretne beszerezni ilyen „mofetta-pontot”, mondta el a tájékoztató után, kérvén Csáky csaba segítségét. A kúraszerű alkalmazása, időben történő elkezdése bizonyítottan használ a szívnek, ereknek, aminek alig van ellenjavalata.