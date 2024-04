Április 30. (kedd)

Csabdi, 17 órától: Tábortűz a templomromnál. 17 óra: Májusfaállítás. 19 óra: A Stinky Bugs együttes koncertje. 21 óra: Tűzgyújtás. 21 óra: Vastag Tamás-koncert. 22 óra: Retró diszkó a kilencvenes és a kétezres évek zenéivel. (Csabdi Község Önkormányzata; Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület.)

Isztimér, 19 óra: Közös májusfaállítás a tűzoltószertárnál. Díszeket szívesen fogadnak, a férfiak erejére is szükség lesz. A közreműködőket és az érdeklődőket zsíros kenyérrel és teával kínálják. (Isztimér Község Önkormányzata.)

Mezőszentgyörgy, 17 óra: Szentgyörgyi napok. Tavasszal is kultúra!

Májusfaállítás a tájháznál. A szakköri foglalkozások kiállításának megnyitója. Langallósütés. A táncházban a Tilinkó zenekar húzza a talpalávalót.

Sárkeresztes, délután: Májusfaállítás a sportpályán.

Május 1. (szerda)

Adony, 6 órától: Az Adony és Környéke Horgászegyesület horgászversenye a Topp horgásztónál. 6 órától: Nevezés. 8–12 óra: Horgászverseny gyerekeknek. 8–11 óra: Horgászverseny amatőr versenyzőknek és családoknak. 8.30–11.30 óra: Horgászverseny profi versenyzőknek. 12 óra: Eredményhirdetés. (Magas vízállás miatt, ha a horgásztó megközelíthetetlen, a versenyt az adonyi gáton rendezik meg.)

Agárd, 9–19 óra: Majális az Agárdi Parkerdőben. Városi sportmajális Gárdony Város Önkormányzata szervezésében. 9 óra: Focikupa női és férfi 5+1 fős csapatoknak. 9 órától: Közösségi főzés. 10 óra: Közös bemelegítés. 10.30 óra: Jóga. Petanque. Nordic walking. 10.30 óra: Akadálypálya + Sportkvíz alsósóknak (egyéni verseny). 11 óra: Ki a király? Fittségi vetélkedő minden korosztálynak (egyéni verseny). Labdás egyéni ötpróba minden korosztálynak (kosár, kézi, foci, tenisz, petanque). 13 óra: Sörivó verseny. 14 óra: Sárkányeresztés. Méta. 14 óra: Retró tini koncert. 15 óra: Imaginar Band. 16 óra: Orfeus Melody Duo. 17 óra: Guitar’ Singers (Szabó Bill Béla és Ignácz Attila). 18 óra: A Hack’n’Roll Party zenekar koncertje.

Baracs, 8 órától: Majális a sportpályánál. Kőleves fesztivál. Hangulatfelelős: Suplicz Misi. 8 óra: Sátorállítás. 9 óra: Tűzgyújtás, főzőverseny, az ételek elkészítése (bográcsban készült egytálételek). 10–12 óra: Sorversenyek. 12–12.30 óra: Az ételek leadása. 13–14 óra: Zsűrizés. 14 óra: Fun Company. 15.30 óra: Eredményhirdetés, díjátadás. 16 óra: Akusztikum zenekar. Hot-dog, csavart fagyi, jégkása, kürtőskalács. Ugrálóvár.

Bodajk, 14 órától: Májusfaállítás és főzőverseny a tűzoltószertárnál lévő rendezvénytéren. 14 óra: Pörköltfőző verseny. 15 óra: Májusfadíszítés és májusfaállítás. 16 óra: Cirill Táncstúdió. 17 óra: A főzőverseny eredményhirdetése. Zene: Rigó László (Lesliee Thrush).

Dunaújváros, 10.30 órától: Sugárúti fesztivál – Május 1., Vasmű út. Öltözz ki, öltözz be! Ingyen virsli, sör, limonádé. 10.30 óra: Megnyitó. 11 óra: Felvonulás – Marching Jazz Band. 14 óra: P.E.N.É.S.Z. zenekar. 15 óra: Zenelánc, várostörténeti séta (indulás a városházától). 16 óra: Polgár Lilla és Farkas Erik gyermekműsora. 16.30 óra: Vasas Táncegyüttes. 18 óra: Sose halok meg? Gaál Ildikó és Koltai Róbert estje (Kultik mozi). 20 óra: Almasi Music feat Eight (B)est of (Móricz Kórus). 11–18 óra: Gyermek és felnőtt programok. Kézműves-foglalkozás. Green boksz fotózás. Szelfi automata. Könyvtár-terasz. Retró autók kiállítása. Bakelitlemez-kiállítás. Pentelei hétpróba játékok. Vidámpark. Retró óvoda. Amanda babái. Dunaújváros mesél. Fegyversimogató. KMI interaktív várostörténeti kiállítása. Üdvözlettel Dunapenteléről. Kultik mozi: 9.30–14 óra: Retró véradás. A Kultik mozi műsora: 11 óra: Kölyök. 13 óra: Vörös veréb. 16 óra: Csocsó. 22 óra: Hasfalmetszők. (A filmekre a belépés ingyenes!)

Enying-Kabóka, 14 órától: Mulatós majális (Kabóka, focipálya). 14 óra: Amatőr csoportok fellépése. 15.15 óra: Bíró Kriszti gyermekműsora. 16.15 óra: Vida Jenny. 17 óra: Sláger Tibó. 18 óra: Gyémánt Valentin. 19 óra: Dudar Feri. Mézeskalács-díszítés, csillámtetoválás, gyertyakészítés, népi játékok. Ugrálóvár, körhinta. Autóbusz közlekedik: Balatonbozsokról 13.30 és 16 órakor; Kabókáról 17 és 20 órakor.

Ercsi, 8 órától: Duna-parti majális. 8 óra: Kispályás labdarúgótorna (Ercsi Kinizsi Sportpálya). 9 órától: Főzőverseny (pörköltek). 14 óra: Megnyitó. Eredményhirdetés. 14–18 óra: Ingyenes pónilovaglás. Délutáni programok: Vásári Nosztalgia Játszóház. Óriásbuborék. Sportudvar. Légvárak. Arcfestés, csillámtetoválás, hennafestés. Lufihajtogatás. Kézműves vásár. Büfé, lángos, lepény, kürtőskalács, rétes, fagyi, vattacukor. 14.30 óra: Karda Beáta. 15.30 óra: Frakk, a macskák réme (gyermekműsor). 16.30 óra: Oszvald Marika. 17 óra: MikiNiki és a Csinibabák. 18 óra: Baby Gabi.

Isztimér: Főzőverseny az Aranyfakanálért. (Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat.)

Káloz, 9 órától: Majális és motoros találkozó a sportcentrumban. 9 óra: Gyülekezés, regisztráció a motorosoknak. 10 órától: Halász Mihály labdarúgó emléktorna (meghívásos U13-as focitorna). Főzőverseny. Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért – kiállítás a Papírfonó és a Baba-Mama horgoló szakkör munkáiból. Pedálos járművek, nem csak kicsiknek! Dudó Játszóház. Rakodógép park a gyerekeknek. Rendőrautó-bemutató, tűzoltóautó-bemutató. Habparty. Versenyek a motorosoknak. 13 óra: A főzőverseny zsűrizése. 14 órától: a Kálozi Őszikék Nyugdíjas Egyesület, valamint a Dégi Margaréta Nyugdíjas Egyesület műsora. Sportbemutatók Dórival. 15 órától: Motoros felvonulás. Zene. Büfé. Hotdog. Lángos. Kürtőskalács.

Lepsény, 8.30 órától: Sportnap az LMSK Sportpályán. 8.30 óra: Májusfaállítás. 9 óra: Ügyességi pálya kicsiknek és nagyoknak. 15 állomás. Változatos kihívások. Egyedül vagy 2–3 fős csapatban. 9 óra: Pallas kispályás focikupa. 9 óra. Lövészet (Lepsényi Polgárőrség). 10 óra: A Határzóna Sportegyesület akadályversenye. 10–13 óra: Közlekedési játékok (Májer László rendőrőrnagy). 13–13.30 óra: Jóga bemutató (Lukács Valéria). 13.30–14 óra: Karate bemutató (Rudniczaji Dojo Kyokushin Karate Sportegyesület). 14–15 óra: Freestyle foci. 15 órától: Eredményhirdetések.

Lovasberény, 13 órától: Sportdélután (sportcsarnok). Majális bazár nélkül, egészségesen! Kézilabda, foci, röplabda, asztalitenisz. Kültéri játékok, trambulin, fitnesz. Büfé. 16 óra: Biciklitúra helyben, valamint a Nadap, Pázmánd, Vereb, Lovasberény útvonalon.

Pázmánd, 9 órától: Majális a sportpályán (Pázmánd SE). Kispályás labdarúgótorna. Főzőverseny. 10 óra: Kézműves-foglalkozás gyerekeknek. 12.30 óra: Dance NRG Tánciskola, bemutató. 13 óra: A Közép-dunántúli Országos BV Intézet bemutatója és kutyás bemutatója. 14 óra: „Parasztcsávó” verseny. 15.30 óra: Tűzoltóautó-bemutató + habparty. Egész napos programok: paintball, darts foci, lövészet, légvár, csillámtetkó és hennafestés, buborékfújó, játékárus, lufiárus. Büfé, ételek, italok, lángos, fagyi, popcorn, vattacukor.

Polgárdi, 10–18 óra: Majális a városháza mögötti füves területen. 10 óra: Májusfadíszítés és májusfaállítás, gyermeknéptánc. 10–18 óra: Ingyenes ugrálóvárak és játszóház, „söprögető játék”, kézműveskedés, papírsárkány-készítés. 10.30 óra: Vitéz László Ángliában (bábszínház). 11.30 óra: Kutyás bemutató. 12 óra: Virsli–Sör verseny. 12.30 óra: Ebéd. 13.30 óra: Baby Gabi. 14.15 óra: Görög táncbemutató. 15 óra: Veréb Tamás. 15.45 óra: Polinéz táncbemutató. 16.15 óra: Tűzoltó-bemutató. 16.45 óra: Seuso Five. 17.15 óra: Let’s Go zenekar. Kürtőskalács, rétes, popcorn, büfé, lángos, vattacukor.

Pusztaszabolcs, 10–20 óra: Majális és civil nap a kastélykertben. 10 órától: Főzőverseny civil szervezetek, baráti társaságok, családok számára (paprikás krumpli bográcsban). 10 órától: Vasutas-kiállítás. Makett-kiállítás. Pusztaszabolcsi hagyományok (kiállítás a kastélyban). 10–11.30 óra: Métázás. 10–13 óra: Kocsikázás gyerekeknek. 10–13 óra: Kézműves-foglalkozás az óvónőkkel. 10–18 óra: Akadálypályás, csúszdás légvár. Népi játékok (óriás jenga, gólyaláb, mocsárjáró). 10–20 óra: Picur büfé. 10.30–11 óra: Gyermekműsor. 10.45–11.15 óra: Aerobik-bemutató. 11.15–12.15 óra: „Legtökösebb” férfi verseny. 12.30–13 óra: Tűzoltó-bemutató. 13 óra: A főzőverseny bírálata, eredményhirdetés. 13 órától: Betelepültek találkozója (piknik). 13–15 óra: Jó ebédhez szól a nóta – Nagy Bence. 14–14.30 óra: Zumba Ágival. 14–17 óra: Fontos Vagy! Klub – Iszprávnikné Kovács Györgyi. 14.30–15.30 óra: Legvagányabb csaj verseny. 15.45 óra: Uzsonna (zsíros kenyér hagymával). 16.30–17.30 óra: Foci, sportversenyek (Pusztaszabolcsi Sport Club). 18.30–19 óra: Fitt aerobik Petrával. 19–20 óra: Irigy Hónaljmirigy.

Rácalmás, 9 órától: Majális a sportpályán. 9 óra: Futóverseny a 6-os főúttól. (Jelentkezés a helyszínen Gelencsér Erikánál.) 9 óra: Kispályás focibajnokság. 9.30 óra: A futóverseny eredményhirdetése. 10–11 óra: Gymstick bemutató edzés Dóczi Zsuzsival. 11–11.40 óra: Postás Józsi. 12–12.45 óra: Medusa Dance Crew. 13–13.40 óra: Mohácsi Brigi. 14 óra: A kispályás focibajnokság díjátadója. 14.15–16.15 óra: E.V.M. rockkoncert. Kísérőprogramok: Légvár.

Szárazföldi horgászverseny. Big sakk. Játszóház és sorverseny a Manóvár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Rácalmási Szociális Központ munkatársaival. 11–15 óra: A Rácalmási Oldtimer Klub bemutatója. Gyülekezés a tónál, majd „vonulás” a járművekkel a sportpályára. Étel- és italárusok. (A rendezvény és a programokon való részvétel ingyenes!)

Sárkeresztes, 10–18 óra: Majális „rockkal fűszerezve”. Helyszín: a sportpálya. 10 óra: Felvonulás. 10.30 óra: A DanceArt Táncstúdió mazsorett-bemutatója. 11 óra: Veteránjármű-kiállítás. Terepfutás felnőtteknek (4,5 és 8 kilométer). Kispályás labdarúgótorna. 12 óra: Közös palacsintázás a Sárkeresztesi Nyugdíjasklub jóvoltából. 13 óra: Helyi iskolások „rockos” bemutatója. 14 óra: Terepfutás gyerekeknek (1,5 kilométer). 15 óra: Ruff Nikolett énekes műsora. Ingyenes vidámpark! Baráti bográcsozás. Büfé, lángos, melegétel, hideg csapolt sör, fagylalt, vattacukor, édesség. Csillámtetoválás. Szervező: a Sárkeresztesért Egyesület.

Szabadegyháza, 7 órától: Majális. Helyszín: Nagy László Művelődési Ház. 7 órától: Zenés ébresztő. 7.45 órától: Májusfadíszítés és májusfaállítás. 8 órától: Főzőverseny családoknak, munkahelyi, baráti közösségeknek. Utcák–Terek foci emléktorna. 14 óra: Eredményhirdetések. Kísérőprogramok: gyermek kerékpárverseny (saját bringával), papírszínház, arcfestés, csillámtetoválás. (Szabadegyháza Közöség Önkormányzata.)

Székesfehérvár, 8.45 órától: Sportmajális a Bregyóban, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ rendezésében. Felvonulás. Találkozás 8.45 órakor a Petőfi-szobornál. A Székesfehérvár Sportjáért elismeréseket Cser-Palkovics András polgármester adja át. A város amatőr és profi sportolói a Petőfi-szobortól a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központig vonulva személyes jelenlétükkel hirdetik: mozogni nemcsak egészségünk, hanem a közösséghez való tartozás élményének átélése miatt is érdemes. Útvonal: Piac tér, Palotai út, Ligetsor, Bregyó köz. A jó hangulatról a Fehérvári Fúvószenekar, a PTE Brass Band és a PTE X zenekar gondoskodik. A menet élén hagyományosan a zászlóvivők, jól ismert profi sportolók haladnak majd. Edzések, bemutatók. Színpadi programok: 10 óra: Rubint Réka alakreform edzése (utána dedikálás, közös fotó, beszélgetés). 11–17.30 óra: A város egyesületeinek, szervezeteinek színpadi bemutatói. 12–15 óra: Futóedzés Túróczi Rékával. 13 óra: Játékos sorverseny általános iskolások és a város ismert sportolói, sztárjátékosai részvételével. 16 óra: A szombathelyi Kötélugró Klub bemutatója. További programok: Streetball majális (Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia). Extrém sportok (Gladiator Run pálya, mászófal, akadálypálya). Quad. Darts-foci. Bemutatkozik a Székesfehérvárra települt Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság, és kitelepül a Magyar Honvédség is.

Székesfehérvár, 10–18.30 óra: Évforduló – 5 éves a Sóstó Látogatóközpont! Születésnapi kavalkád. (A programok díjmentesen látogathatók.) 10.30 és 15 óra: Miért csíp a szúnyog? Lovranits Júlia interaktív mese-előadása. 11 és 14.30 óra: Szekeres Eszter solymászbemutatója. 11–15 óra: Festegess Timivel! Közösségi festménykészítés. 11.30 és 13.30 óra: Papírszínház: A nagyravágyó feketerigó. Mesél: Futterer Juci. 12 és 14 óra: Mészáros Ádám interaktív természetismereti foglalkozása. 15.45–16.30 óra: Ökotúra-ízelítő a tanösvényen a látogatóközpont munkatársaival. 17–18.30 óra: Vezetett stadiontúra, tárlatvezetéssel a Vidi Múzeumban. Standok: Apiterápiás Ház. Sóstó Vadvédelmi Központ. Tudor Játékcsalád. Farkas Júlia. Szent István Király Múzeum. Duna Múzeum. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Fanyűvők Játszóház. Gaja Környezetvédő Egyesület. Fejérvíz Zrt. Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár. Szent István Mézlovagrend. Egész nap: kézműves-foglalkozások, interaktív előadások, beltéri és kültéri játékok a standoknál, kóstolók, büfé.

Tordas, 7–21 óra: Majális. Helyszín: az óvoda alatti rét és a sportpálya. Délelőtti programok: 7 órától: Főzőverseny. 8 óra: Nevezés a duatlon versenyre. 8.30 óra: Bemelegítés. 9 óra: Duatlon. 11 óra: 11-es rúgó verseny. 12 óra: A főzőverseny eredményhirdetése. Délutáni programok: Ügyességi versenyek (zsákban futás, asszonyfutás, ember-talicska, kötélről evés…). Sörivó verseny. Málnaszörpivó verseny. Aszfaltrajz, közös alkotás. 16.30 óra: A Szivárvány együttes koncertje. Egész napos programok: légvár, csúszda, lufihajtogató bohóc, élőcsocsó, fakörhinta, játszópark, mini golfpálya. Esti program: 18–21 óra: A Madarak zenekar táncos bulija. Étel-ital: büfé, lángos, kürtőskalács, gofri, fagyi, vásári édesség.

Újbarok, 15 órától: Majális a tájházban. (Újbarki Tájházért Egyesület.)

Velence, 10 órától: Majális a kastély parkjában (Tópart utca 52.). 10 óra: Főzőverseny. 10.30 órától: „Regélő” kispályás labdarúgó-bajnokság amatőr csapatok számára. 10.30 óra: Helytörténeti vetélkedő. 11 óra: Családi sportversenyek (4 fős csapatok számára). 13.40 óra: A főzőverseny és a focikupa eredményhirdetése. Színpadi programok: 10 óra: Gerhard Ákos polgármester köszöntője. 10.10 óra: A Pitypang zenekar családi koncertje. 11.15 óra: Csípd meg, fogd meg, eredj utána! – a Guliba Társulat táncos, zenés, népi mesejátéka. 12.30 óra: Ír zene a M.É.Z. együttestől. 13.40 óra: A majális versenyeinek eredményhirdetése. 14.15 óra: Utcabál a Popdealers együttessel. Kiegészítő programok: a Regélő Hagyományőrző Egyesület programjai, kirakodóvásár, ugrálóvár, családi versenyek, óriás játékok (twister, amőba, mikádó), vidámpark, lovaglás, csillámtetoválás. (Velence Város Önkormányzata.)