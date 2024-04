A Fehérvári Tánc Szövetség az idei évben is megrendezte felvonulását a tánc világnapja alkalmából. Április 29-én, hétfőn délután az Országalmánál találkoztak a város táncegyesületei, hogy közösen, együtt ünnepeljék a tánc szeretetét, immáron harmadik alkalommal. A Szövetség a Székesfehérváron és környékén működő és élő táncosok, valamint táncegyüttesek, egyesületek, klubok és intézmények érdekvédelmére alakult szervezet, melynek tánc világnapi programjára ezúttal is számos csoport érkezett. Az Országalmától a Zichy liget felé haladt a felvonulók sora, majd pedig a Mercure Hotel Magyar Király előtt Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A tánc - fogalmazott -, széles közönségeket mozgat meg a városban. Ezt követően Zs. Vincze Zsuzsa Kossuth-díjas, érdemes művész, Harangozó-díjas táncművész, koreográfus tánc világnapi gondolatait osztották meg a közönséggel fiatalok.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A tánc ünnepén a város legaktívabb táncműhelyei mutatkoztak be: táncoltak a rock and roll, a hip-hop, a néptánc, a balett és még számos műfaj képviselője is e verőfényes hétfői eseményen.