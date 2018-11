Betlehemek a nagyvilágból a Fejér Megyei Művelődési Központban

Fából, viaszból, gyapjúból, csuhéból és még sokféle anyagból készült betlehemi jászol idézi a karácsonyt a „Jászlak a nagyvilágból” című tárlaton a Megyei Művelődési Központban.

A Fejér Megyei Művelődési Központ annak a kiállításnak a házigazdája, amely kedden nyílt Radetzky Jenőné kézműves, népművelő betlehemi jászlainak gyűjteményéből. A „Jászlak a nagyvilágból” című tárlat megálmodója a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat Dunántúli Regionális Társasága (M-ART), amely a gyűjteményt november 29-ig mutatja be a Megyei Művelődési Központ kiállítótermében. A gyűjtő köszöntőbeszédében elmondta:

– Talán minden azzal az egyszerű, fekete jászolban alvó viasz Jézuskával kezdődött, amely most a bejárat mellett kapott helyet, s amely gyermekkorom karácsonyain ragyogta be az ünnepet. Őrzöm azóta is, teszem most is féltő gonddal a fa alá minden karácsony ünnepen.

A betlehemi jászlak a világ különböző pontjairól származnak, vannak Ausztriából, Lengyelországból, Németországból, de az Amerikai Egyesült Államokból és Peruból is. Vannak köztük szobrok, legójátékok s még egy társasjáték is színesíti a gyűjteményt. A gyűjtő maga is számos alkotást készített, melyek szintén helyet kaptak a tárlaton.