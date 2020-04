A Csoóri Sándor Társaság szintén a virtuális térbe költözött

A Csoóri Sándor Társaság is később szeretné megvalósítani március végére tervezett fontos rendezvényét, az emlékülést. Erről is beszélgettünk az elnökkel.

A 2019 szeptemberében Székesfehérváron alakult, országos hatókörű Csoóri Sándor Társaság több mint fél évet tudhat maga mögött. Ez idő alatt körülbelül havi egy eseményt valósítottak meg, amelyek mind a Kossuth-díjas magyar költő, író életművének megőrzését, továbbadását szolgálták. A helyszín nagyrészt a társaság székhelyeként szolgáló Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház volt, de Csoóri szülőfalujában, Zámolyon is emlékeztek például a költő születésének 90. évfordulója apropóján, idén februárban.

Ugyancsak Zámolyon lett volna a Csoóri Sándor 90 – Csanádi Imre 100 Emlékülés, amelyet a település két jeles szülöttének tiszteletére szerveztek. Ekkor vette volna föl a művelődési ház Csoóri Sándor nevét. Csakhogy ez sem valósulhatott meg március 27-én, a kialakult vészhelyzet következtében.

Most ők is a kivárás idejét élik, vagyis abban gondolkodnak, hogy az emlékülés esetleg szeptemberben, talán épp a megalakulás első évfordulóján valósulhat meg, az eredetileg tervezett formában. Az elnök, Bakonyi István az elmúlt hónapokat összességében sikeresnek ítéli. Szerinte jól meg tudott valósulni az a cél, amiért a társaság létrejött, vagyis: kifejezetten Csoóri életművére, hagyatékára fókuszálva bemutatni a népköltészettel is sokat foglalkozó költő munkásságát. A fogadtatás is többnyire kedvező volt, Fehérváron és a városon túlról sokan lettek tagok, s a programok jellemzően telt ház előtt zajlottak. E társaságnak is egyik bevallott, áhított célja, hogy minél több fiatalt vonzzon magához. Ez nagy feladat, de az első lépés ez ügyben az a februári emlékest volt, amelyen csupa ifjú szereplő lépett föl. A későbbiekben is igyekeznek majd hasonló lehetőségeket biztosítani. A társaság most, a kijárási korlátozás, a rendezvénynélküliség időszakában szintén a Facebookon van jelen. Gyakran frissülő oldalukon egyebek mellett régebbi cikkeket, Csoóri-verseket tesznek közzé, tartalmas olvasnivalót biztosítva az otthon töltött napokra.